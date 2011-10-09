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Sistema digital receptor AV

HTR3464/12

4

| (1) Avaliaç. | 100% recomendam este produto

Amplifique e simplifique o seu entretenimento em casa

Está a pensar em transformar o seu leitor ou gravador de DVD num sistema de entretenimento em casa completo? Basta sincronizá-los com este elegante sistema receptor digital, para ter uma experiência de áudio/vídeo semelhante à de uma sala de cinema e uma reprodução musical precisa.

Ver todos os benefícios

Amplifique e simplifique o seu entretenimento em casa

Amplificador avançado de classe D para som compacto e potente

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Conectores Easy-fit™ de configuração fácil através de códigos de cores

Conectores Easy-fit™ de configuração fácil através de códigos de cores

Os conectores codificados por cores oferecem uma solução simples e fácil para ligar os altifalantes e o subwoofer à unidade central do sistema de entretenimento em casa, através da simples ligação dos conectores na respectiva interface colorida na parte traseira e central da unidade.

Múltiplas entradas digitais para som de qualidade de outras fontes

Múltiplas entradas digitais para som de qualidade de outras fontes

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Críticas

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09/10/2011

Nederland

Nederland

een compact prima apparaat

een buitengewoon compact, goed ogend, apparaat dat prima doet wat er van gevraagd wordt!!

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HTR3464 Digitale A/V-ontvanger

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