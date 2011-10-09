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Descontinuado
Amplifique e simplifique o seu entretenimento em casa
Está a pensar em transformar o seu leitor ou gravador de DVD num sistema de entretenimento em casa completo? Basta sincronizá-los com este elegante sistema receptor digital, para ter uma experiência de áudio/vídeo semelhante à de uma sala de cinema e uma reprodução musical precisa.
Os conectores codificados por cores oferecem uma solução simples e fácil para ligar os altifalantes e o subwoofer à unidade central do sistema de entretenimento em casa, através da simples ligação dos conectores na respectiva interface colorida na parte traseira e central da unidade.
Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões
4.0
de 5
1
Avaliaç.
100%
recomendam este produto
casparlo
09/10/2011
Nederland
een compact prima apparaat
een buitengewoon compact, goed ogend, apparaat dat prima doet wat er van gevraagd wordt!!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HTR3464 Digitale A/V-ontvanger
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