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Descontinuado
HTS3541/12
Som Surround poderoso de altifalantes compactos
Leve o poder do cinema para sua casa! Melhore a sua experiência de entretenimento em casa com diafragmas expostos dos altifalantes que oferecem um som surround poderoso e uma imagem Full HD de 1080p com reprodução de discos Blu-ray.
Blu-ray
-
O Dolby TrueHD e o DTS-HD Master Audio Essential oferecem-lhe o melhor som dos seus discos Blu-ray. O som reproduzido é praticamente indistinguível do som de um estúdio de gravação, pelo que ouvirá exactamente o que os artistas tinham em mente. O Dolby TrueHD e o DTS-HD Master Audio Essential completam a sua experiência de entretenimento em alta definição.
3.6
de 5
37
Críticas
redvox
18/03/2018
Deutschland
Bin mit dem Gerät sehr zufrieden
Das Gerät ist sehr gut ich finde aber ein scart Anschluss wäre gut gewesen und der USB liegt etwas zu tief.
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Esta avaliação foi feita para HTS3541 5.1 Home Entertainment-System
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Spuffel23
16/07/2013
Österreich
Super Sound
Ich bin mit dem Produkt super zufrieden, die Sourround Anlage hat einen tollen Klang und macht auch bei Actionfilmen eine gute Figur. Ich würde immer wieder auf die Phillipsprodukte zurück greifen. Vor allem für das Geld, ist die Qualtität einfach nur überzeugend.
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tasso
11/10/2012
Suisse
Comprador verificado
sehr gut
ohne Probleme angeschlossen an ältere Geräte und alles funktioniert tadellos.
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Para actualizar para obter acesso ao YouTube e ao Picasa, visite www.philips.com/support
Apenas para modelos que são compatíveis com Wi-Fi, para mais detalhes, consulte a especificação do produto.