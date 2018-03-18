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Descontinuado

Cinema em casa 5.1

HTS3541/12

3.6

| (37) Críticas

Som Surround poderoso de altifalantes compactos

Leve o poder do cinema para sua casa! Melhore a sua experiência de entretenimento em casa com diafragmas expostos dos altifalantes que oferecem um som surround poderoso e uma imagem Full HD de 1080p com reprodução de discos Blu-ray.

Ver todos os benefícios

de altifalantes compactos

Som Surround poderoso de altifalantes compactos

  • Blu-ray

Potência RMS de 300 W que oferece um excelente som para filmes e música

Potência RMS de 300 W que oferece um excelente som para filmes e música

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Dolby TrueHD e DTS-HD para som surround de alta fidelidade

Dolby TrueHD e DTS-HD para som surround de alta fidelidade

O Dolby TrueHD e o DTS-HD Master Audio Essential oferecem-lhe o melhor som dos seus discos Blu-ray. O som reproduzido é praticamente indistinguível do som de um estúdio de gravação, pelo que ouvirá exactamente o que os artistas tinham em mente. O Dolby TrueHD e o DTS-HD Master Audio Essential completam a sua experiência de entretenimento em alta definição.

Diafragmas expostos de altifalantes para som surround poderoso

Diafragmas expostos de altifalantes para som surround poderoso

Especificações técnicas

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Críticas

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3.6

de 5

37

Críticas

18/03/2018

Deutschland

Deutschland

Bin mit dem Gerät sehr zufrieden

Das Gerät ist sehr gut ich finde aber ein scart Anschluss wäre gut gewesen und der USB liegt etwas zu tief.

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Esta avaliação foi feita para HTS3541 5.1 Home Entertainment-System

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16/07/2013

Österreich

Österreich

Super Sound

Ich bin mit dem Produkt super zufrieden, die Sourround Anlage hat einen tollen Klang und macht auch bei Actionfilmen eine gute Figur. Ich würde immer wieder auf die Phillipsprodukte zurück greifen. Vor allem für das Geld, ist die Qualtität einfach nur überzeugend.

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11/10/2012

Suisse

Suisse

Comprador verificado

sehr gut

ohne Probleme angeschlossen an ältere Geräte und alles funktioniert tadellos.

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