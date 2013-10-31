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Descontinuado
Nitidez impressionante de todos os detalhes de som
Descubra o Crystal Clear Sound com o novo sistema de cinema em casa SoundHub HTS9241. Os tweeters em titânio proporcionam uma nitidez fabulosa em todos os detalhes de som. Comece a desfrutar dos seus filmes e músicas preferidos tal como é suposto estes serem ouvidos.
Blu-ray 3D
Tweeters em titânio
Os tweeters co-desenvolvidos, fabricados em titânio, são muito resistentes e leves para garantir um som sem distorções. A sua resistência inacreditável à distorção e ressonância em toda a gama de frequências audível garante uma nitidez excelente de todos os detalhes de som.
Os amplificadores de classe D da melhor qualidade patenteados pela Philips foram concebidos para preservar a fonte de som original para uma maior fiabilidade de áudio, permitindo assim que os detalhes acústicos da música e dos filmes sejam proporcionados exactamente como o artista ou o realizador os concebeu.
Deixe-se encantar por filmes 3D na sua própria sala de estar com um televisor Full HD 3D. O Active 3D utiliza a última geração em ecrãs de comutação rápida para uma profundidade e realismo autênticos numa resolução HD de 1080x1920. Se vir estas imagens através de uns óculos especiais, com lentes direita e esquerda temporizadas para abrir e fechar em sincronização com as imagens alternadas, a experiência de visualização em Full HD 3D é criada no seu sistema de cinema em casa. Os lançamentos de filmes 3D em Blu-ray oferecem uma ampla selecção de conteúdos de alta qualidade. O Blu-ray também fornece som surround descomprimido para uma experiência áudio incrivelmente real.
4.1
de 5
81
Críticas
84%
recomendam este produto
Toress
31/10/2013
España
Fantástico producto con una calidad de sonido excelente
Fantástico producto con una calidad de sonido excelente, fantástica imagen y increíble diseño
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SoundHub HTS9241 Sistemas de cine en casa 2.1
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Ys78
29/12/2012
United Kingdom
Excellent, everything u would want in a theatre/gaming sound system
Good solid build. Easy to use features. iPod dock is brilliant and the sound is great
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Esta avaliação foi feita para SoundHub HTS9241 2.1 Home theatre
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ukmas78
08/11/2011
United Kingdom
Never seen anything like this
This is amazing, cant be better, the sound is amazing and very simple but clasic design. am loving it
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SoundHub HTS9241 2.1 Home theatre
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O sistema de cinema em casa também pode ser combinado com todos os outros televisores Philips.
Para verificar se o Video on Demand está disponível no seu país, visite www.philips.com/blu-ray.