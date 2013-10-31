ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Fotografia frontal do produto
  • Fotografia principal em utilização
  • Fotografia frontal do produto
  • Fotografia do controlo remoto
  • Fotografia de detalhe do produto
  • Fotografia de detalhe do produto
  • Fotografia de detalhe do produto
  • Fotografia de detalhe do produto
  • Fotografia de detalhe do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia do produto em utilização
  • Fotografia do produto em utilização
  • Fotografia do produto em utilização
  • Fotografia do produto em utilização
  • Fotografia do produto em utilização
  • Fotografia de detalhe do produto
  • Ciclo de vida do produto
  • Fotografia frontal do produto
  • Fotografia principal em utilização
  • Fotografia frontal do produto
  • Fotografia do controlo remoto
  • Fotografia de detalhe do produto
  • Fotografia de detalhe do produto
  • Fotografia de detalhe do produto
  • Fotografia de detalhe do produto
  • Fotografia de detalhe do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia do produto em utilização
  • Fotografia do produto em utilização
  • Fotografia do produto em utilização
  • Fotografia do produto em utilização
  • Fotografia do produto em utilização
  • Fotografia de detalhe do produto
  • Ciclo de vida do produto

Descontinuado

Philips Fidelio SoundHubCinema em casa 2.1

HTS9241/12

4.1

| (81) Críticas | 84% recomendam este produto

Nitidez impressionante de todos os detalhes de som

Descubra o Crystal Clear Sound com o novo sistema de cinema em casa SoundHub HTS9241. Os tweeters em titânio proporcionam uma nitidez fabulosa em todos os detalhes de som. Comece a desfrutar dos seus filmes e músicas preferidos tal como é suposto estes serem ouvidos.

Ver todos os benefícios

Obcecado pelo som

Nitidez impressionante de todos os detalhes de som

  • Blu-ray 3D

  • Tweeters em titânio

Tweeters em titânio para som sem distorções e com uma nitidez excelente

Tweeters em titânio para som sem distorções e com uma nitidez excelente

Os tweeters co-desenvolvidos, fabricados em titânio, são muito resistentes e leves para garantir um som sem distorções. A sua resistência inacreditável à distorção e ressonância em toda a gama de frequências audível garante uma nitidez excelente de todos os detalhes de som.

Amplificadores da classe D de qualidade para preservar cada detalhe de som

Amplificadores da classe D de qualidade para preservar cada detalhe de som

Os amplificadores de classe D da melhor qualidade patenteados pela Philips foram concebidos para preservar a fonte de som original para uma maior fiabilidade de áudio, permitindo assim que os detalhes acústicos da música e dos filmes sejam proporcionados exactamente como o artista ou o realizador os concebeu.

Blu-ray Full HD 3D para uma experiência cinematográfica 3D envolvente

Blu-ray Full HD 3D para uma experiência cinematográfica 3D envolvente

Deixe-se encantar por filmes 3D na sua própria sala de estar com um televisor Full HD 3D. O Active 3D utiliza a última geração em ecrãs de comutação rápida para uma profundidade e realismo autênticos numa resolução HD de 1080x1920. Se vir estas imagens através de uns óculos especiais, com lentes direita e esquerda temporizadas para abrir e fechar em sincronização com as imagens alternadas, a experiência de visualização em Full HD 3D é criada no seu sistema de cinema em casa. Os lançamentos de filmes 3D em Blu-ray oferecem uma ampla selecção de conteúdos de alta qualidade. O Blu-ray também fornece som surround descomprimido para uma experiência áudio incrivelmente real.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.1

de 5

81

Críticas

84%

recomendam este produto

31/10/2013

España

España

Fantástico producto con una calidad de sonido excelente

Fantástico producto con una calidad de sonido excelente, fantástica imagen y increíble diseño

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SoundHub HTS9241 Sistemas de cine en casa 2.1

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SoundHub HTS9241 Sistemas de cine en casa 2.1

29/12/2012

United Kingdom

United Kingdom

Excellent, everything u would want in a theatre/gaming sound system

Good solid build. Easy to use features. iPod dock is brilliant and the sound is great

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SoundHub HTS9241 2.1 Home theatre

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SoundHub HTS9241 2.1 Home theatre

08/11/2011

United Kingdom

United Kingdom

Never seen anything like this

This is amazing, cant be better, the sound is amazing and very simple but clasic design. am loving it

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SoundHub HTS9241 2.1 Home theatre

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SoundHub HTS9241 2.1 Home theatre

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais, com base nas minhas preferências e nos meus comportamentos, sobre produtos, serviços, eventos e ofertas da Philips. Posso anular facilmente a subscrição a qualquer momento!

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis
Avisos legais

  1. O sistema de cinema em casa também pode ser combinado com todos os outros televisores Philips.

  2. Para verificar se o Video on Demand está disponível no seu país, visite www.philips.com/blu-ray.