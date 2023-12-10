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Descontinuado

Series 2000Humidificador de ar

HU4803/01

4.2

| (531) Críticas | 84% recomendam este produto

Respire facilmente, durma tranquilamente

Encha a sua casa com ar limpo e confortável. A tecnologia NanoCloud humidifica o ar sem deixar poeiras brancas ou manchas molhadas e com até 99% menos bactérias (1). Os sensores inteligentes e a distribuição uniforme do ar proporcionam uma humidade ideal em toda a divisão.

Ver todos os benefícios

Humidifica o ar seco e ajusta-se automaticamente

Respire facilmente, durma tranquilamente

  • Humidifica divisões de até 25 m²

  • Taxa de humidificação de 220 ml/h

  • Até 99% menos bactérias

  • Definições de humidade automáticas

Até 99% menos bactérias com a tecnologia NanoCloud (1)

Até 99% menos bactérias com a tecnologia NanoCloud (1)

A tecnologia NanoCloud exclusiva utiliza a evaporação natural para emitir vapores de água pura. A neblina ultrafina da NanoCloud é invisível a olho nu e a adesão de bactérias ou resíduos a esta é extremamente difícil – humidificando o ar com até 99% menos bactérias libertadas em comparação com os humidificadores ultrassónicos padrão. (1)

Circulação eficaz e uniforme em toda a divisão

Circulação eficaz e uniforme em toda a divisão

Um difusor de 360 graus distribui uniformemente o ar humidificado por toda a divisão. O vapor NanoCloud ultra fino alcança mais espaço e evita a saturação excessiva para uma humidificação eficaz, nomeadamente nas divisões maiores.

Humidificação automática com 3 definições

Humidificação automática com 3 definições

Um sensor de humidade inteligente monitoriza o ar e ajusta-se automaticamente para manter a humidade no seu nível preferido: 40%, 50% ou 60%. Um alerta do nível de água informa-o quando for necessário reabastecer o depósito e o humidificador desliga-se automaticamente quando ficar sem água.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.2

de 5

531

Críticas

84%

recomendam este produto

10/12/2023

España

España

Comprador verificado

Confort

Ahora tenemos la humedad relativa adecuada para que la calefacción no nos seque las vias respiratorias

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Humidificador de aire serie 2000 HU4816/10

Sim, recomendo este produto

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02/03/2018

España

España

Producto de alta calidad

Cumple totalmente con mis expectativas. Es muy silencioso - en modo "sleep" no se oye nada y la luz de encendido se atenua. Tambien es muy silencioso en modo automático. Estoy muy contenta y lo recomiendo. Es algo grande así que deben tener en cuenta el lugar de colocación.

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Esta avaliação foi feita para Series 2000 HU4803/01 Humidificador

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Esta avaliação foi feita para Series 2000 HU4803/01 Humidificador

15/11/2017

España

España

Es el perfecto humidificador

Silencioso, eficaz sencillamente perfecto. No moja la superficie sobre la que lo coloques

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Series 2000 HU4803/01 Humidificador

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Avisos legais

  1. (1) Em comparação com módulos de humidificador ultrassónico padrão que não contêm tecnologia adicional para reduzir a propagação de bactérias, testado por um laboratório independente

  2. (2) Testado de acordo com a norma GB/T 23332-2018 num laboratório independente. Temperatura inicial de 23±2 °C e humidade relativa de 30±2%.

  3. (3) Calculado utilizando a cláusula 7.3 da norma AHAM HU-1-2016, com base no desempenho de humidificação testado num laboratório independente, em conformidade com a norma GB/T 23332-2018

  4. (4) A acumulação de minerais na mobília foi testada por um laboratório independente durante um período de 3 horas, em conformidade com a norma DIN 44973, IUTA e.V.

  5. (5) Testado de acordo com a norma GB 21551.3-2010 num laboratório independente. Ozono, TVOC, PM10 e intensidade de UV estão abaixo da limitação.

  6. (6) Calculado com base num depósito de água de 2 l cheio, a funcionar na velocidade um com taxa de humidificação de 150 ml/h.