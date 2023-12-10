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Descontinuado
Respire facilmente, durma tranquilamente
Encha a sua casa com ar limpo e confortável. A tecnologia NanoCloud humidifica o ar sem deixar poeiras brancas ou manchas molhadas e com até 99% menos bactérias (1). Os sensores inteligentes e a distribuição uniforme do ar proporcionam uma humidade ideal em toda a divisão.
Humidifica divisões de até 25 m²
Taxa de humidificação de 220 ml/h
Até 99% menos bactérias
Definições de humidade automáticas
A tecnologia NanoCloud exclusiva utiliza a evaporação natural para emitir vapores de água pura. A neblina ultrafina da NanoCloud é invisível a olho nu e a adesão de bactérias ou resíduos a esta é extremamente difícil – humidificando o ar com até 99% menos bactérias libertadas em comparação com os humidificadores ultrassónicos padrão. (1)
Um difusor de 360 graus distribui uniformemente o ar humidificado por toda a divisão. O vapor NanoCloud ultra fino alcança mais espaço e evita a saturação excessiva para uma humidificação eficaz, nomeadamente nas divisões maiores.
Um sensor de humidade inteligente monitoriza o ar e ajusta-se automaticamente para manter a humidade no seu nível preferido: 40%, 50% ou 60%. Um alerta do nível de água informa-o quando for necessário reabastecer o depósito e o humidificador desliga-se automaticamente quando ficar sem água.
Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões
4.2
de 5
531
Críticas
84%
recomendam este produto
Efesion
10/12/2023
España
Comprador verificado
Confort
Ahora tenemos la humedad relativa adecuada para que la calefacción no nos seque las vias respiratorias
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Humidificador de aire serie 2000 HU4816/10
Sim, recomendo este produto
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WendyMay
02/03/2018
España
Producto de alta calidad
Cumple totalmente con mis expectativas. Es muy silencioso - en modo "sleep" no se oye nada y la luz de encendido se atenua. Tambien es muy silencioso en modo automático. Estoy muy contenta y lo recomiendo. Es algo grande así que deben tener en cuenta el lugar de colocación.
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Esta avaliação foi feita para Series 2000 HU4803/01 Humidificador
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Esta avaliação foi feita para Series 2000 HU4803/01 Humidificador
MJesus
15/11/2017
España
Es el perfecto humidificador
Silencioso, eficaz sencillamente perfecto. No moja la superficie sobre la que lo coloques
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Esta avaliação foi feita para Series 2000 HU4803/01 Humidificador
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(1) Em comparação com módulos de humidificador ultrassónico padrão que não contêm tecnologia adicional para reduzir a propagação de bactérias, testado por um laboratório independente
(2) Testado de acordo com a norma GB/T 23332-2018 num laboratório independente. Temperatura inicial de 23±2 °C e humidade relativa de 30±2%.
(3) Calculado utilizando a cláusula 7.3 da norma AHAM HU-1-2016, com base no desempenho de humidificação testado num laboratório independente, em conformidade com a norma GB/T 23332-2018
(4) A acumulação de minerais na mobília foi testada por um laboratório independente durante um período de 3 horas, em conformidade com a norma DIN 44973, IUTA e.V.
(5) Testado de acordo com a norma GB 21551.3-2010 num laboratório independente. Ozono, TVOC, PM10 e intensidade de UV estão abaixo da limitação.
(6) Calculado com base num depósito de água de 2 l cheio, a funcionar na velocidade um com taxa de humidificação de 150 ml/h.