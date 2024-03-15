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Descontinuado
Assistência
HU4803/01
Descontinuado
A luz indicadora de baixo nível de água do meu humidificador Philips não funciona
Existem manchas brancas/amarelas no filtro do meu humidificador Philips
O meu humidificador Philips produz um mau cheiro
O depósito de água do humidificador Philips tem uma fuga
O humidificador Philips não humidifica o ar
O meu humidificador de ar Philips deixou de funcionar
O purificador de ar Philips produz um odor mau ou desagradável