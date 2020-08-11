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NOVA Next-Generation DiamondClean
O cuidado completo é agora 100% visível
Descontinuado
1 modo
Limpa as superfícies visíveis dos dentes enquanto a ponta activa alcança a placa bacteriana difícil de alcançar que se encontra entre os dentes.
4.7
de 5
26
Críticas
88%
recomendam este produto
Ingeniero2000
11/08/2020
España
Comprador verificado
Cómodo y duradero...
Tengo muchos años con mi cepillo el cual utilizó a diario y es muy fácil y práctico en su uso además de proporcionar la limpieza perfecta que busco, diseño elegante y ergonómico
Pontos positivos
Calidad y elegancia
Pontos negativos
Cuesta conseguir los recambios del cepillo
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Esta avaliação foi feita para Sensiflex HX1610/02 Cepillo dental recargable
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colo00
20/02/2016
España
Relacion calidad - precio - Muy Buena
Hace su función perfectamente. No he tenido problemas y llevo muchos años utilizando
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Breweriano
12/01/2014
España
Muy buena relación calidad / precio
Ningún problema de uso, ninguna dificultad, la batería como el primer día tras 6 usos diarios durante más de 2 años [compartido por 2 personas] y el intercambio de cabezales es rápido y sin posibilidad de que ninguna pieza se rompa.
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In terms of plaque removal with A3 brush head vs. manual toothbrush.