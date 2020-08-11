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  • Acção de limpeza dupla
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Descontinuado

Philips Sonicare SensiflexEscova de dentes recarregável

HX1610/02

4.7
| (26) Críticas | 88% recomendam este produto
Acção de limpeza dupla
Foi comprovado clinicamente que limpa melhor os seus dentes do que uma escova de dentes manual, a escova de dentes eléctrica Philips Sensiflex 1610 proporciona uma acção de limpeza dupla que remove a placa bacteriana à superfície e entre espaços interdentais difíceis de alcançar.
Ver todos os benefícios
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

A marca de escovas de dentes sónicas mais recomendada por dentistas de todo o mundo1

A melhor escova de dentes eléctrica

Acção de limpeza dupla

  • 1 modo

Dentes naturalmente mais brancos

Dentes naturalmente mais brancos

Limpa as superfícies visíveis dos dentes

Limpa as superfícies visíveis dos dentes

Limpa as superfícies visíveis dos dentes enquanto a ponta activa alcança a placa bacteriana difícil de alcançar que se encontra entre os dentes.

Ajusta-se para manter a pressão de escovagem ideal

Ajusta-se para manter a pressão de escovagem ideal

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Críticas

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4.7

de 5

26

Críticas

88%

recomendam este produto

2

11/08/2020

España

España

Comprador verificado

Cómodo y duradero...

Tengo muchos años con mi cepillo el cual utilizó a diario y es muy fácil y práctico en su uso además de proporcionar la limpieza perfecta que busco, diseño elegante y ergonómico

Pontos positivos

Calidad y elegancia

Pontos negativos

Cuesta conseguir los recambios del cepillo

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Sensiflex HX1610/02 Cepillo dental recargable

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20/02/2016

España

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Relacion calidad - precio - Muy Buena

Hace su función perfectamente. No he tenido problemas y llevo muchos años utilizando

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12/01/2014

España

España

Muy buena relación calidad / precio

Ningún problema de uso, ninguna dificultad, la batería como el primer día tras 6 usos diarios durante más de 2 años [compartido por 2 personas] y el intercambio de cabezales es rápido y sin posibilidad de que ninguna pieza se rompa.

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Avisos legais

  1. In terms of plaque removal with A3 brush head vs. manual toothbrush. 