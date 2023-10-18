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NOVA Next-Generation DiamondClean
O cuidado completo é agora 100% visível
HX3641/02
HX364W3
Tecnologia Sonicare
QuadPacer e SmarTimer
Design ergonómico esguio
14 dias de vida útil da bateria
As vibrações potentes das cerdas criam microbolhas que penetram profundamente entre os dentes e ao longo da linha das gengivas para uma experiência refrescante. Obtenha os resultados de dois meses de escovagem manual em apenas 2 minutos.** 31 000 escovadelas por minuto limpam suavemente os dentes e rompem e eliminam a placa bacteriana para uma excelente limpeza diária.
Foi clinicamente comprovado que a escova de dentes elétrica Sonicare com tecnologia Sonicare avançada remove até 3 vezes mais placa bacteriana* do que uma escova de dentes manual. Remove a placa bacteriana dos dentes e ao longo da linha das gengivas, protegendo simultaneamente as gengivas.
A escova de dentes Sonicare proporciona-lhe uma limpeza profunda sem ser dura nos dentes e gengivas. As vibrações sónicas suaves mas potentes proporcionam uma limpeza excecional, enquanto são suaves para os seus dentes e gengivas.
4.4
de 5
365
Críticas
90%
recomendam este produto
Doug hfyghh
18/10/2023
Portugal
Comprador verificado
Produto muito eficiente
Há muito utizava outra marca de escova elétrica e esta achei mais eficiente. O carregamento por USB também é um ótimo diferencial.
Pontos positivos
Eficiência na escovação e USB
Pontos negativos
Não identifiquei
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 2100 Series HX3651/13 Escova de dentes elétrica sónica
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 2100 Series HX3651/13 Escova de dentes elétrica sónica
charly1096
09/11/2021
España
Parte da promoção
CUMPLE LAS EXPECTATIVAS CON CRECES
La verdad es que estoy gratamente sorprendido con el producto. De más joven era usuario de los cepillos eléctricos pero acabe desestimándolos porque los recambios eran caros y no me daban sensación de limpieza. Por más de 15 años he sido usuario de cepillo manual, pero al ver este decidí probarlo. Al principio tuve mis dudas, ya que me hacía cosquillas en la encía al lavarme los dientes, pero tras un par de lavados me acostumbré. La sensación de limpieza en la boca es inigualable. No cepillándome durante 4 minutos siento la boca igual. Además, Cuenta con un sistema de aviso que suena distinto cada 30 segundos para avisarte cuanto tiempo llevas con el cepillo en marcha. Falta añadir que llevo usándolo 2 semanas y aún no he tenido que cargar la batería. La verdad es que he acabado bastante contento con el producto y le daré una oportunidad en mi día a día.
Pontos positivos
La sensación de limpieza, que te avise cada x tiempo y la comodidad de que tengo batería incorporada y puedas cargarlo en una base y la duración de la misma
Pontos negativos
Ninguna cosa de momento
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 2100 Series HX3651/13 Cepillo dental eléctrico sónico
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 2100 Series HX3651/13 Cepillo dental eléctrico sónico
Tapdh
09/11/2021
España
Parte da promoção
Cepillo sorprendente
Este cepillo supera mis expectativas con creces. Cuando abrí el producto supe que tenía un cepillo de calidad, buenos materiales y un funcionamiento que te deja sin palabras. ¿El cepillado? Bajo mi experiencia al principio se hace rara la vibración, pero cuando te acostumbras notas como limpia los dientes en profundidad. Sin duda recomiendo este producto
Pontos positivos
Funcionamiento
Pontos negativos
Nada que añadir
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 2100 Series HX3651/13 Cepillo dental eléctrico sónico
Sim, recomendo este produto
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In terms of plaque removal with A3 brush head vs. manual toothbrush.
em comparação com uma escova de dentes manual para desfrutar de dentes e gengivas mais saudáveis
Os resultados individuais podem variar
Dados em ficheiro
com base em dois períodos de escovagens de dois minutos por dia, no modo padrão