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  • Potência clássica. Limpeza clássica.
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  • Potência clássica. Limpeza clássica.
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Descontinuado

Philips Sonicare e-SeriesCabeças normais para escova de dentes sónica

HX7001/20

4.3
| (58) Críticas | 87% recomendam este produto
Potência clássica. Limpeza clássica.
A E-Series da Philips Sonicare é recomendada para quem procura uma remoção eficaz da placa bacteriana diariamente.
Ver todos os benefícios

Uma nova frescura para melhorar a saúde oral

Potência clássica. Limpeza clássica.

  • Embalagem de 1

  • Tamanho padrão

  • Aparafusável

A nossa cabeça da escova clássica

A nossa cabeça da escova clássica

Esta cabeça da escova de dentes Philips Sonicare dispõe de um perfil com contornos para se adaptar naturalmente à forma dos seus dentes proporcionando uma limpeza cuidada.

Tecnologia sónica avançada da Philips Sonicare

Tecnologia sónica avançada da Philips Sonicare

A tecnologia sónica avançada da Philips Sonicare aplica impulsos de água entre os dentes e as passagens da escova rompem e eliminam a placa bacteriana para uma excelente limpeza diária.

Design com sistema aparafusável para Essence, Elite, Xtreme, Advance

Design com sistema aparafusável para Essence, Elite, Xtreme, Advance

As cabeças de escova E-Series da Philips Sonicare são aparafusáveis e desaparafusáveis na pega da escova para uma colocação segura e para manutenção e limpeza fáceis.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.3

de 5

58

Críticas

87%

recomendam este produto

10/12/2013

España

España

Buena

cabezales duraderos y una relación calidad precio muy buena.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para e-Series HX7002/05 Standard sonic toothbrush heads

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para e-Series HX7002/05 Standard sonic toothbrush heads

06/03/2013

España

España

ES UN CEPILLO MUY EFECTIVO

a PESAR DE HACERME UNA LIMPIEZA BUCAL CADA MEDIO AÑO, SIEMPRE SE ME HABIA ACUMULADO SARRO, DESDE QUE USO ESTE CEPILLO YA PRACTICAMENTE NO SE ME ACUMULA SARRO. DEJA UNA DENTADURA CON UN EFECTO DE MUY LIMPIA.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para e-Series HX7002/05 Standard sonic toothbrush heads

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para e-Series HX7002/05 Standard sonic toothbrush heads

10/08/2011

España

España

no lo encontraba en la tienda fisica

Compre el cepillo hace tiempo en el Corte Ingles, Cuando he necesitado recambios me he dirigido mismo centro donde lo compre y alli me dijeron que ellos no lo tenian y que lo intentara en la Web de Philips y así lo hice y en dos dias tenia los recambios en casa. La verdad es que no me esperaba que todo fuera tan rapido por que en algunas otra webs de productos de venta on line a veces te tarden hasta 15 dias.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para e-Series HX7002/05 Standard sonic toothbrush heads

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para e-Series HX7002/05 Standard sonic toothbrush heads

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