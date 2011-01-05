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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
Embalagem de 2
Tamanho compacto
Aparafusável
Esta cabeça da escova de dentes Philips Sonicare dispõe de um perfil com contornos para se adaptar naturalmente à forma dos seus dentes proporcionando uma limpeza cuidada.
A tecnologia sónica avançada da Philips Sonicare aplica impulsos de água entre os dentes e as passagens da escova rompem e eliminam a placa bacteriana para uma excelente limpeza diária.
As cabeças de escova E-Series da Philips Sonicare são aparafusáveis e desaparafusáveis na pega da escova para uma colocação segura e para manutenção e limpeza fáceis.
4.6
de 5
14
Críticas
93%
recomendam este produto
05/01/2011
United Kingdom
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para e-Series HX7011/10 Compact sonic toothbrush heads
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para e-Series HX7011/10 Compact sonic toothbrush heads
Piet1943
05/09/2015
Nederland
Comprador verificado
Poetst uitstekend
Poets uitstekend zonder herrie. Veel knopjes en functies. Beetje gedateerd.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para e-Series HX7012/05 Compacte sonische opzetborstels
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para e-Series HX7012/05 Compacte sonische opzetborstels
Sydney2
01/01/2015
Nederland
Comprador verificado
Hele fijne, echt goede opzetborsel. Wel prijzig.
[Employee of philipsglobal] Heel makkelijk in gebruik, met echt goed resultaat. Merkbaar beter als ander merk tandenborstel die ik eerst gebruikte. Ben op advies van de tandarts naar de Sonicare overgestapt. Met deze borstels. Ik vind de opzetborstels wel erg prijzig.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para e-Series HX7012/07 Compacte sonische opzetborstels
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para e-Series HX7012/07 Compacte sonische opzetborstels