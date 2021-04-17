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Descontinuado

Philips Sonicare AirFloss UltraCabeças interdentárias

HX8032/07

3.3
| (36) Críticas
Gengivas mais saudáveis em 2 semanas, garantido*
Para aqueles que não usam o fio dental regularmente, as cabeças AirFloss Ultra são a forma mais simples para limpar eficazmente entre os dentes.
Ver todos os benefícios

Desenvolvido para utilizadores irregulares do fio dentário

Gengivas mais saudáveis em 2 semanas, garantido*

  • 2 cabeças

Até 99,9 % de remoção da placa bacteriana***

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A AirFloss Ultra remove até 99,9% de placa bacteriana nas áreas tratadas.***

Tecnologia de ar e micro-gotas

Tecnologia de ar e micro-gotas

Os nossos resultados clinicamente comprovados são possíveis graças à nossa tecnologia exclusiva que combina ar e elixir bucal ou água para limpar de forma potente mas suave entre os dentes e ao longo da linha das gengivas.

Uma forma fácil para criar hábitos saudáveis

Uma forma fácil para criar hábitos saudáveis

A limpeza interproximal é muito importante para a saúde oral geral. A AirFloss é uma forma fácil para limpar os espaços entre os dentes com maior profundidade, ajudando a criar hábitos saudáveis.

Especificações técnicas

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Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.3

de 5

36

Críticas

17/04/2021

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

Review for Philips Airfloss Interdental Nozzles

I have found these to perform excellently and are easy to clean. A good well made product.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AirFloss HX8013/26 Interdental - Nozzles

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Esta avaliação foi feita para AirFloss HX8013/26 Interdental - Nozzles

15/05/2019

United Kingdom

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Comprador verificado

Straight forward Nozzles

Powerful and very efficient nozzle, easy to remove and clean

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HX8033/26 AirFloss Pro/Ultra - Interdental nozzles

Sim, recomendo este produto

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15/05/2019

United Kingdom

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Straight forward Nozzles

Powerful and very efficient nozzle, easy to remove and clean

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Avisos legais

  1. quando utilizada em conjunto com uma escova de dentes manual e um elixir antimicrobiano em pacientes com gengivite leve a moderada; a AirFloss foi desenvolvida para ajudar utilizadores irregulares do fio dentário a criar uma rotina de limpeza interdental diária saudável. Consulte as perguntas e respostas no separador Assistência para obter mais detalhes.

  2. Nas áreas tratadas; num estudo de laboratório, os resultados efetivos na boca podem variar.

  3. ou devolvemos o seu dinheiro