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Descontinuado
HX8032/07
2 cabeças
A AirFloss Ultra remove até 99,9% de placa bacteriana nas áreas tratadas.***
Os nossos resultados clinicamente comprovados são possíveis graças à nossa tecnologia exclusiva que combina ar e elixir bucal ou água para limpar de forma potente mas suave entre os dentes e ao longo da linha das gengivas.
A limpeza interproximal é muito importante para a saúde oral geral. A AirFloss é uma forma fácil para limpar os espaços entre os dentes com maior profundidade, ajudando a criar hábitos saudáveis.
3.3
de 5
36
Críticas
Other
17/04/2021
United Kingdom
Comprador verificado
Review for Philips Airfloss Interdental Nozzles
I have found these to perform excellently and are easy to clean. A good well made product.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AirFloss HX8013/26 Interdental - Nozzles
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AirFloss HX8013/26 Interdental - Nozzles
Herbie14
15/05/2019
United Kingdom
Comprador verificado
Straight forward Nozzles
Powerful and very efficient nozzle, easy to remove and clean
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HX8033/26 AirFloss Pro/Ultra - Interdental nozzles
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HX8033/26 AirFloss Pro/Ultra - Interdental nozzles
StuartD
15/05/2019
United Kingdom
Straight forward Nozzles
Powerful and very efficient nozzle, easy to remove and clean
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HX8033/26 AirFloss Pro/Ultra - Interdental nozzles
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HX8033/26 AirFloss Pro/Ultra - Interdental nozzles
quando utilizada em conjunto com uma escova de dentes manual e um elixir antimicrobiano em pacientes com gengivite leve a moderada; a AirFloss foi desenvolvida para ajudar utilizadores irregulares do fio dentário a criar uma rotina de limpeza interdental diária saudável. Consulte as perguntas e respostas no separador Assistência para obter mais detalhes.
Nas áreas tratadas; num estudo de laboratório, os resultados efetivos na boca podem variar.
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