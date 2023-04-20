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Descontinuado
HX8432/03
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3.7
de 5
934
Críticas
Periodontofastidiado
20/04/2023
España
Un producto excelente
Incluido en un tratamiento periodontal me ha ayudado durante años. Tengo q reponerlo con otro modelo.
Pontos positivos
Ligero, portatil, flujo agua y aire justo
Pontos negativos
Nada, es una maravilla.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HX8331/01 AirFloss Ultra: limpiador interdental
Data de utilização 2021-04-20
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HX8331/01 AirFloss Ultra: limpiador interdental
Data de utilização 2021-04-20
MaraGo
19/10/2021
España
Comprador verificado
Mucho mejor que el hilo dental
Usaba poco el hilo dental porque es entretenido y engorroso, con el limpiador interdental es mucho mas eficaz y fácil, estoy encantada
Pontos positivos
Es muy práctico y eficiente, notas que la boca te queda mucho mas limpia. La batería dura mucho. Comprando mas cabezales también lo usa mi marido.
Pontos negativos
Nada
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HX8331/01 AirFloss Ultra: limpiador interdental
Data de utilização 2020-09-19
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HX8331/01 AirFloss Ultra: limpiador interdental
Data de utilização 2020-09-19
Pelajabaaaa
11/06/2020
España
Comprador verificado
Buen resultado
Me ha dado la sensación como cuando vas al dentista y te hace una limpieza
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HX8381/01 AirFloss Ultra: dispensador
Data de utilização 2019-05-11
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HX8381/01 AirFloss Ultra: dispensador
Data de utilização 2019-05-11