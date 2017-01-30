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  • Limpeza mais profunda, gengivas mais saudáveis
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  • Limpeza mais profunda, gengivas mais saudáveis
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Descontinuado

Philips Sonicare AdaptiveCleanCabeças normais para escova de dentes sónica

HX9042/07

3.9
| (28) Críticas
Limpeza mais profunda, gengivas mais saudáveis
Limpar zonas problemáticas difíceis de alcançar é agora muito mais fácil. A nossa cabeça de escova AdaptiveClean permite uma superfície de contacto 4x maior* e absorve facilmente qualquer pressão de escovagem excessiva. Independente da forma como escova os dentes, desfrutará de uma limpeza verdadeiramente profunda que é também suave para a gengivas.
Ver todos os benefícios

A nossa cabeça de escova com a limpeza mais profunda

Limpeza mais profunda, gengivas mais saudáveis

  • Embalagem de 2

  • Tamanho padrão

  • De encaixe

  • A limpeza mais profunda

4 vezes mais superfície de contacto* para uma limpeza profunda sem esforço

4 vezes mais superfície de contacto* para uma limpeza profunda sem esforço

A nossa cabeça de escova AdaptiveClean é a única cabeça de escova de dentes elétrica que acompanha a forma única dos seus dentes e gengivas. Com lados flexíveis e macios em borracha, as cerdas da cabeça de escova podem ajustar-se à forma da superfície de cada dente. Obtém até 4 vezes mais contacto com a superfície* e até 10 vezes mais remoção da placa bacteriana** ao longo da linha das gengivas e entre os dentes. Garante uma limpeza profunda e suave para as gengivas, mesmo nas zonas de acesso mais difícil.

Até 2x melhor para as gengivas do que uma escova manual

Até 2x melhor para as gengivas do que uma escova manual

Com uma cabeça da escova AdaptiveClean, até a limpeza mais profunda é delicada. Enquanto a sua escova de dentes sónica acompanha a linha ao longo das gengivas, as faces laterais flexíveis e as cerdas da cabeça da escova absorvem eventuais pressões excessivas que possa aplicar. O tecido mole à volta das suas gengivas está protegido, mesmo que escove com demasiada força.

10x mais remoção da placa dentária** de áreas difíceis de alcançar

10x mais remoção da placa dentária** de áreas difíceis de alcançar

A nossa cabeça da escova mais inovadora é também a nossa cabeça da escova com a limpeza mais profunda. Graças ao seu formato flexível, a cabeça da escova AdaptiveClean pode remover até 10x mais placa dentária em áreas difíceis de alcançar. O movimento da cabeça da escova foi concebido especificamente para melhorar a acção de limpeza dinâmica da sua escova de dentes sónica da Philips. Independentemente da forma como escova, obtém uma limpeza excepcional que pode ver e sentir.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.9

de 5

28

Críticas

30/01/2017

España

España

Excelente para el cuidado diario

[Employee of philipsglobal] Reconozco que me gusta tener siempre la boca bien limpia. Para ello cuento con el cepillo electrónico de Philips Diamond Clean. Quiero recalcar que si ya estaba contenta con los resultados del cabezal "Diamond Clean", ahora lo estoy todavía más con el cabezal "Adaptive Clean". Creo que es la mejor herramienta para conseguir una limpieza en profundidad. Las cerdas no son normales porque son como de plástico y entran mejor en todos los huecos donde normalmente se acumula la suciedad. Personalmente me gusta que un cabezal sea firme y sin lugar a dudas éste es el mejor que he probado jamás! Enhorabuena Philips por este gran producto.

Esta avaliação foi feita para AdaptiveClean HX9042/07 Cabezales de cepillado sónicos estándar

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27/01/2017

España

España

Dientes más limpios, aún!

[Employee of philipsglobal] Cuando me compré el diamond clean sentí los dientes más limpios que nunca y pensé que esa sensación no se podía mejorar, pero con estos cabezales, todavía los noto más limpios áun!

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26/01/2017

España

España

SÚPER SUAVE

[Employee of philipsglobal] Tengo el cepillo Diamond Clean y me encanta la sensacion de limpieza que deja. Al usar este Nuevo cabezal además de que la sensación de limpieza sigue siendo espectacular hay que añadir que este cabezal es mucho más suave y se adapta a las encias perfectamente.

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Avisos legais

  1. Em comparação com uma cabeça da escova DiamondClean

  2. em comparação com uma escova de dentes manual