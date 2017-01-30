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Descontinuado
HX9042/07
Embalagem de 2
Tamanho padrão
De encaixe
A limpeza mais profunda
A nossa cabeça de escova AdaptiveClean é a única cabeça de escova de dentes elétrica que acompanha a forma única dos seus dentes e gengivas. Com lados flexíveis e macios em borracha, as cerdas da cabeça de escova podem ajustar-se à forma da superfície de cada dente. Obtém até 4 vezes mais contacto com a superfície* e até 10 vezes mais remoção da placa bacteriana** ao longo da linha das gengivas e entre os dentes. Garante uma limpeza profunda e suave para as gengivas, mesmo nas zonas de acesso mais difícil.
Com uma cabeça da escova AdaptiveClean, até a limpeza mais profunda é delicada. Enquanto a sua escova de dentes sónica acompanha a linha ao longo das gengivas, as faces laterais flexíveis e as cerdas da cabeça da escova absorvem eventuais pressões excessivas que possa aplicar. O tecido mole à volta das suas gengivas está protegido, mesmo que escove com demasiada força.
A nossa cabeça da escova mais inovadora é também a nossa cabeça da escova com a limpeza mais profunda. Graças ao seu formato flexível, a cabeça da escova AdaptiveClean pode remover até 10x mais placa dentária em áreas difíceis de alcançar. O movimento da cabeça da escova foi concebido especificamente para melhorar a acção de limpeza dinâmica da sua escova de dentes sónica da Philips. Independentemente da forma como escova, obtém uma limpeza excepcional que pode ver e sentir.
3.9
de 5
28
Críticas
Lula2288
30/01/2017
España
Excelente para el cuidado diario
[Employee of philipsglobal] Reconozco que me gusta tener siempre la boca bien limpia. Para ello cuento con el cepillo electrónico de Philips Diamond Clean. Quiero recalcar que si ya estaba contenta con los resultados del cabezal "Diamond Clean", ahora lo estoy todavía más con el cabezal "Adaptive Clean". Creo que es la mejor herramienta para conseguir una limpieza en profundidad. Las cerdas no son normales porque son como de plástico y entran mejor en todos los huecos donde normalmente se acumula la suciedad. Personalmente me gusta que un cabezal sea firme y sin lugar a dudas éste es el mejor que he probado jamás! Enhorabuena Philips por este gran producto.
Esta avaliação foi feita para AdaptiveClean HX9042/07 Cabezales de cepillado sónicos estándar
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PS01
27/01/2017
España
Dientes más limpios, aún!
[Employee of philipsglobal] Cuando me compré el diamond clean sentí los dientes más limpios que nunca y pensé que esa sensación no se podía mejorar, pero con estos cabezales, todavía los noto más limpios áun!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AdaptiveClean HX9042/07 Cabezales de cepillado sónicos estándar
Sim, recomendo este produto
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Leti80
26/01/2017
España
SÚPER SUAVE
[Employee of philipsglobal] Tengo el cepillo Diamond Clean y me encanta la sensacion de limpieza que deja. Al usar este Nuevo cabezal además de que la sensación de limpieza sigue siendo espectacular hay que añadir que este cabezal es mucho más suave y se adapta a las encias perfectamente.
Sim, recomendo este produto
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Em comparação com uma cabeça da escova DiamondClean
em comparação com uma escova de dentes manual