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NOVA Next-Generation DiamondClean

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  • Cuidado completo para a sua saúde oral
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Philips Sonicare DiamondClean 9000Escova de dentes recarregável

HX9913/18

HX991B

4.2
| (1560) Críticas | 84% recomendam este produto
Cuidado completo para a sua saúde oral
Desfrute de uma higiene oral completa com a escova de dentes elétrica Philips Sonicare DiamondClean, para até 100% mais remoção de manchas**. A sua tecnologia ligada a aplicações monitoriza os seus hábitos de escovagem, ajudando a cuidar da sua saúde oral.
Ver todos os benefícios
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

A marca de escovas de dentes sónicas mais recomendada por dentistas de todo o mundo1

Elimina suavemente até 10 vezes mais placa bacteriana*

Cuidado completo para a sua saúde oral

  • Remoção de 10 vezes mais placa bacteriana*

  • Remoção de manchas até 100% superior**

  • Sensor de pressão

  • 4 modos e 3 intensidades

Remoção de manchas 100% superior em três dias*

Remoção de manchas 100% superior em três dias*

A limpeza profunda requer uma abordagem especial e esta cabeça de escova C3 utiliza um conjunto de cerdas densas e rígidas no centro, em forma pentagonal, para branquear e polir os dentes, proporcionando uma remoção de manchas até 100% superior em três dias. Também remove até 10 vezes mais placa bacteriana do que uma escova de dentes manual.

Ação do fluido Sonicare

Ação do fluido Sonicare

As escovas de dentes Philips Sonicare limpam suavemente mas de forma eficaz e cuidam dos seus dentes e gengivas com até 62 000 movimentos das cerdas. A ação dinâmica do fluido ajuda as cerdas na limpeza, conduzindo o fluido em profundidade entre os dentes e ao longo da linha das gengivas.

Ajuda a proteger as suas gengivas com o nosso sensor de pressão

Ajuda a proteger as suas gengivas com o nosso sensor de pressão

É fácil escovar com demasiada força, por isso, esta escova de dentes Philips Sonicare tem um sensor ótico inteligente para detetar pressão excessiva. Se estiver a escovar com demasiada força, esta escova indica-o através de vibrações suaves como forma de lembrete para aliviar a pressão e proteger as suas gengivas.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Peças e acessórios

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.2

de 5

1560

Críticas

84%

recomendam este produto

26/12/2021

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Escova de dentes elétrica

Tem esta classificação porque é mesmo excelente. Corresponde exatamente ao que eu esperava de uma escova de dentes deste género. Recomendaria aos meus amigos e familiares

Pontos positivos

Fácil de usar. consistente, não cria problemas nem nos dentes nem nas gengivas

Pontos negativos

Até agora não encontrei

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para DiamondClean 9000 HX9913/17 Escova de dentes recarregável

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Esta avaliação foi feita para DiamondClean 9000 HX9913/17 Escova de dentes recarregável

14/12/2021

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Até agora acho um bom produto e satisfaz-me.

A melhor limpeza do tártaro segundo a opinião da minha dentista. Foi ela que me aconselhou a usar este tipo de produto, embora não indicasse a marca. Foi uma oferta da minha mulher.

Pontos positivos

Pelos motivos acima invocados por mim.

Pontos negativos

Para já não encontro.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para DiamondClean 9000 HX9913/18 Escova de dentes recarregável

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06/12/2021

Portugal

Portugal

Comprador verificado

O produto é muito bom. Mas caro.

Funciona perfeitamente e o design e ultra Embora os avisos não sejam muito perceptíveis, aquando da escovagem.

Pontos positivos

Tudo

Pontos negativos

Caro

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Esta avaliação foi feita para DiamondClean 9000 HX9913/18 Escova de dentes recarregável

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Avisos legais

  1. In terms of plaque removal with A3 brush head vs. manual toothbrush. 

  1. em comparação com uma escova de dentes manual.

  2. no modo White+, utilizando uma das melhores pastas de dentes branqueadoras em três dias.