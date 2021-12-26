Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
NOVA Next-Generation DiamondClean
O cuidado completo é agora 100% visível
HX9913/18
HX991B
Remoção de 10 vezes mais placa bacteriana*
Remoção de manchas até 100% superior**
Sensor de pressão
4 modos e 3 intensidades
A limpeza profunda requer uma abordagem especial e esta cabeça de escova C3 utiliza um conjunto de cerdas densas e rígidas no centro, em forma pentagonal, para branquear e polir os dentes, proporcionando uma remoção de manchas até 100% superior em três dias. Também remove até 10 vezes mais placa bacteriana do que uma escova de dentes manual.
As escovas de dentes Philips Sonicare limpam suavemente mas de forma eficaz e cuidam dos seus dentes e gengivas com até 62 000 movimentos das cerdas. A ação dinâmica do fluido ajuda as cerdas na limpeza, conduzindo o fluido em profundidade entre os dentes e ao longo da linha das gengivas.
É fácil escovar com demasiada força, por isso, esta escova de dentes Philips Sonicare tem um sensor ótico inteligente para detetar pressão excessiva. Se estiver a escovar com demasiada força, esta escova indica-o através de vibrações suaves como forma de lembrete para aliviar a pressão e proteger as suas gengivas.
4.2
de 5
1560
Críticas
84%
recomendam este produto
Avlis58
26/12/2021
Portugal
Comprador verificado
Escova de dentes elétrica
Tem esta classificação porque é mesmo excelente. Corresponde exatamente ao que eu esperava de uma escova de dentes deste género. Recomendaria aos meus amigos e familiares
Pontos positivos
Fácil de usar. consistente, não cria problemas nem nos dentes nem nas gengivas
Pontos negativos
Até agora não encontrei
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DiamondClean 9000 HX9913/17 Escova de dentes recarregável
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DiamondClean 9000 HX9913/17 Escova de dentes recarregável
14/12/2021
Portugal
Comprador verificado
Até agora acho um bom produto e satisfaz-me.
A melhor limpeza do tártaro segundo a opinião da minha dentista. Foi ela que me aconselhou a usar este tipo de produto, embora não indicasse a marca. Foi uma oferta da minha mulher.
Pontos positivos
Pelos motivos acima invocados por mim.
Pontos negativos
Para já não encontro.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DiamondClean 9000 HX9913/18 Escova de dentes recarregável
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DiamondClean 9000 HX9913/18 Escova de dentes recarregável
hjjgama
06/12/2021
Portugal
Comprador verificado
O produto é muito bom. Mas caro.
Funciona perfeitamente e o design e ultra Embora os avisos não sejam muito perceptíveis, aquando da escovagem.
Pontos positivos
Tudo
Pontos negativos
Caro
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DiamondClean 9000 HX9913/18 Escova de dentes recarregável
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DiamondClean 9000 HX9913/18 Escova de dentes recarregável
In terms of plaque removal with A3 brush head vs. manual toothbrush.
em comparação com uma escova de dentes manual.
no modo White+, utilizando uma das melhores pastas de dentes branqueadoras em três dias.