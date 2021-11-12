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Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
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Cancelamento de ruído Pro+
Som natural e equilibrado
Design em pele de alta qualidade
38 horas de reprodução
Desde o som aos materiais, estes auscultadores over-ear sem fios com parte posterior fechada foram concebidos para que possa mergulhar profundamente na música. Independentemente do tamanho ou da forma da sua cabeça, as almofadas macias para as orelhas em espuma de memória ajustam-se de forma ideal e a música é colocada em pausa quando retira os auscultadores.
Os diafragmas perfeitamente afinados nestes auscultadores certificados com áudio de alta resolução proporcionam um som maravilhosamente equilibrado, quer o cancelamento ativo de ruído esteja ligado ou desligado. Os graves são definidos e impactantes sem serem opressivos. As frequências de gama média são intensas e suaves. As altas frequências são extremamente detalhadas.
Ouça com o volume perfeito, onde quer que esteja. O cancelamento de ruído adaptável utiliza um microfone externo e um microfone interno para filtrar sons indesejados, permitindo-lhe deixar-se envolver. O modo de perceção permite-lhe ouvir o mundo à sua volta quando quiser.
Prémios
3.6
de 5
87
Críticas
Ventverd
12/11/2021
España
Increíbles
Los compré principalmente para escuchar musica en alta fidelidad en casa, por largos periodos de tiempo, y el resto era para mí más bien secundario (ANC, gestión de llamadas, etc), pero es que me han dejado anonadada en todos los aspectos. El sonido es sublime: los graves muy intensos sin sobrecargarse; los agudos detallados, nunca estridentes; los medios limpios y vibrantes. Se dintingue cada instrumento, cada matiz de las voces. También son comodísmos, cosa que no diría nadie teniendo en cuenta su peso, pero, incluso con gafas, es como llevar una nube en la cabeza. Yo los tengo conectados con 4 dispositivos: dos teléfonos móviles, un portátil y una TV Philips. Casi se vincularon solos a la primera (mejor, porque yo soy bastante torpe para estas cosas) y no se entrecortan ni me han dado ningún tipo de problema en inguno de ellos. El alcance es inclujso mejor que lo que dice el fabricante. No se pierde la conexión hasta que estoy a unos 13-14 m y con una puerta cerrada entre la fuente del sonido y los auriculares. Como no son demasiado aparatosos los he llevado también por la calle. Sin sentirlos apretados para nada, no se mueven en absoluto, no crujen y eso que ando deprisa. El ANC no era prioritario para mí. Hace su función. Para andar suelo usar al Awareness, que permite escuchar los ruidos exteriores a la par que la música y va muy bien para evitar incidentes. No noto escesiva diferencia entre al cancelación pasiva de ruido (ANC off) y la activa (ANC on), quizá debido a lo bien que se ajustan los auriculares ya de entrada y que la ANC (según he leído) no sería el punto más fuerte de este producto. Ahora, si hace un poco de viento, olvídate del Awareness y del ANC on, porque el micrófono hace que el viento suene justo en tu oído y se entremezcla con la música. En ese casos ANC off y punto. Referente a la gestión de llamadas me ha sorprendido. De momento solo lo he probado en la oficina y tanto yo como mis compañeros nos escuchamos con una claridad envidiable (estamos en la misma planta). Me falta probarlo en el teletrabajo. Intentaré editar la opinión en cuanto lo haya hecho. Para coger la llamada no hay que hacer nada especial. Yo estaba escuchando música en el modo Awareness y solo tuve que darle un toque al panel táctil del auricular derecho para descolgar sin más historias y luego para colgar igual. Referente al panel táctil, en principio no me convencía demasiado. Siempre me han parecido mucho más fiables y sencillos de usar los botones físicos. A veces me cuesta dar con el centro del auricular para pausar, por ejemplo, aunque nunca me ha costado más de 3 toques. Llevo solo seis días con los auriculares, así que será también cuestión de irle cogiendo el punto. La duración de la bateria diría que es real, ya que aún no he tenido que cargarlos.
Pontos positivos
Todo
Pontos negativos
Yo los compre cuando estaban de promoción con lo cual fue perfecto, pero incluso con su precio normal la relación calidad/precio se justifica.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Fidelio L3 Auriculares inalámbricos supraaurales
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Fidelio L3 Auriculares inalámbricos supraaurales
JB2022
14/12/2022
United Kingdom
Parte da promoção
Such good headphones
I absolutely love these headphones! Firstly I love the style and they are so comfortable to wear. They come in a smart case which protects them in my backpack! They were super easy to connect to my phone and the noise cancelling is next level! I highly recommend
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Fidelio L3 Over-ear wireless headphones
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Fidelio L3 Over-ear wireless headphones
Zain
13/12/2022
United Kingdom
Parte da promoção
Fantastic extras and headphones
The Philips headphones are a brand new experience. The sound cancellation is absolutely perfect when it comes to studying, playing games or anything that requires privacy. The sound quality the headphones produce are completely crispy and clear. The battery lasts me a whole day compared to products such as the apple air pods. The headphones are comfortable on the ears although due to long periods of time it can begin to hurt, which is expected. The rotation of the earphones and adjustables size allows for the user to listen to the music in whatever position possible. (Especially good when relaxing in bed and listening to music.) Out of 10 I rate the Philips 13 a 9./10
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Fidelio L3 Over-ear wireless headphones
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Fidelio L3 Over-ear wireless headphones
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A vida útil da pilha é aproximada e pode variar dependendo das condições da aplicação.