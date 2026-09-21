Cancelamento de ruído adaptativo mais afinado do que nunca

Algoritmos mais inteligentes adaptam-se continuamente ao ambiente envolvente e ao ajuste dos auscultadores para uma audição envolvente e sem esforço. As alterações na vedação das conchas à medida que se movimenta são compensadas, enquanto o Modo de Perceção é ativado automaticamente em ambientes silenciosos. Independentemente de como se movimenta ou de onde vai, o equilíbrio entre imersão e perceção é sempre perfeito.