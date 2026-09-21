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Nova
L5/00
Criados para quem gosta de ouvir
Dê espaço à música que adora para respirar. Estes auscultadores circum-aurais sem fios de qualidade superior combinam o som requintado Fidelio com um conforto excecional e o nosso controlo de ruído mais inteligente de sempre. Basta colocá-los e deixar-se transportar.
Som natural requintado
Cancelamento de ruído adaptativo
Leves e confortáveis durante todo o dia
Qualidade de chamada superior
Os diafragmas personalizados com revestimento cerâmico e suspensão em seda criam um som natural e equilibrado que o envolve profundamente na música. Dos graves firmes e controlados aos médios quentes, agudos cristalinos e separação precisa dos instrumentos, as suas faixas preferidas ganham espaço para respirar.
Algoritmos mais inteligentes adaptam-se continuamente ao ambiente envolvente e ao ajuste dos auscultadores para uma audição envolvente e sem esforço. As alterações na vedação das conchas à medida que se movimenta são compensadas, enquanto o Modo de Perceção é ativado automaticamente em ambientes silenciosos. Independentemente de como se movimenta ou de onde vai, o equilíbrio entre imersão e perceção é sempre perfeito.
Uma estrutura concebida com precisão e uma banda para a cabeça macia em pele proteica distribuem o peso uniformemente, enquanto as conchas ovais proporcionam um isolamento passivo de ruído eficaz. Um painel sensível ao toque permite controlar o volume com a ponta dos dedos, e a música é colocada em pausa quando retira os auscultadores.
Críticas