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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
LPL27SPAREX1
LED de alta qualidade
250 lm luz intensa/120 lm modo Eco
1 módulo recarregável sobressalente
Design colorido mais visível
A lanterna LED é resistente à água e está em conformidade com a IP54.
Recarregamento rápido, tecnologia de pilha LifeP04 economizadora de energia. Uma vez que os módulos são de carregamento rápido, sempre que um dos módulos está carregado e pronto para o trabalho, pode tirá-lo directamente.
Críticas