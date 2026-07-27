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  • Veja melhor, trabalhe melhor
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Descontinuado

ProfessionalMDLS CRI MATCHLINE LPL41 SOBRESSELENTE

LPL27SPAREX1

Veja melhor, trabalhe melhor
Robusto e com funcionalidade mãos-livres, este módulo multidireccional proporciona visibilidade máxima, sem sombra.
Ver todos os benefícios

Sistema de iluminação completo para profissionais

Veja melhor, trabalhe melhor

  • LED de alta qualidade

  • 250 lm luz intensa/120 lm modo Eco

  • 1 módulo recarregável sobressalente

  • Design colorido mais visível

Protecção contra água e pó - IP54

Protecção contra água e pó - IP54

A lanterna LED é resistente à água e está em conformidade com a IP54.

Forte resistência a impactos - IK07

Forte resistência a impactos - IK07

Recarregamento rápido, tecnologia de pilha LifeP04 economizadora de energia

Recarregamento rápido, tecnologia de pilha LifeP04 economizadora de energia

Recarregamento rápido, tecnologia de pilha LifeP04 economizadora de energia. Uma vez que os módulos são de carregamento rápido, sempre que um dos módulos está carregado e pronto para o trabalho, pode tirá-lo directamente.

Especificações técnicas

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