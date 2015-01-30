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Descontinuado
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Veja melhor, trabalhe melhor
A Penlight Premium Gen2 da Philips oferece uma combinação sem precedentes de fluxo luminoso de alta qualidade para a gambiarra e o apontador, nova estrutura em alumínio e resistência a químicos/água/pós numa caneta fina. A verdadeira escolha tudo-em-um!
LED de alta qualidade
Apontador 145 lm + 120 lm
Estrutura resistente em alumínio
Recarregável através de USB
Além de resistir a batidas, os estojos das lanternas são resistentes a água, químicos e solventes de oficina.
"A Penlight Premium Gen2 da Philips possui um ângulo de feixe até 90°, para iluminar uma área grande tornando as suas inspecções mais rápidas e simples."
Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões
Críticas