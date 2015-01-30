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Descontinuado

ProfessionalPenlight premium de 2.ª geração

LPL28RECHX1

Veja melhor, trabalhe melhor

A Penlight Premium Gen2 da Philips oferece uma combinação sem precedentes de fluxo luminoso de alta qualidade para a gambiarra e o apontador, nova estrutura em alumínio e resistência a químicos/água/pós numa caneta fina. A verdadeira escolha tudo-em-um!

Ver todos os benefícios

A companhia LED compacta e recarregável via USB para os trabalhadores

Veja melhor, trabalhe melhor

  • LED de alta qualidade

  • Apontador 145 lm + 120 lm

  • Estrutura resistente em alumínio

  • Recarregável através de USB

Forte resistência a impactos - IK07

Forte resistência a impactos - IK07

Resistente a químicos e solventes de oficina

Além de resistir a batidas, os estojos das lanternas são resistentes a água, químicos e solventes de oficina.

Ângulo de feixe amplo: até 90°

"A Penlight Premium Gen2 da Philips possui um ângulo de feixe até 90°, para iluminar uma área grande tornando as suas inspecções mais rápidas e simples."

Especificações técnicas

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