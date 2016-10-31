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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
LR03P1F/00
Dá energia a todos os dispositivos de elevado consumo
Os produtos eletrónicos atuais, como brinquedos e leitores áudio portáteis, têm necessidades energéticas cada vez maiores. Mantenha-os a funcionar durante mais tempo com pilhas alcalinas da Philips.
AAA
Alcalina
Estas pilhas da Philips têm a garantia de que estão isentas de metais pesados perigosos, como cádmio, mercúrio e chumbo.
Todas as pilhas perdem energia quando não estão a ser utilizadas. Garantimos que a pilha mantém pelo menos 80% da sua carga inicial dentro do seu prazo de validade.
A Philips oferece uma carteira completa das pilhas utilizadas com mais frequência (AA, AAA, C, D, 9V) em diferentes tipos de embalagem, de forma a corresponder às suas necessidades.
Críticas