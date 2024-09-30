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Car lightsLED-HL [≈H3]

11336U2510C2

11336U2510C2

3.8
| (256) Críticas
Escolha a cor que combina com o seu estilo
Altere as lâmpadas para faróis do seu veículo para a gama de LED Philips Ultinon Classic e desfrute da suavidade da iluminação de halogéneo clássica e ainda do desempenho dos LED! Estas lâmpadas fáceis de instalar fazem com que seja possível atualizar para LED sem complicações!*
Ver todos os benefícios

Lâmpadas LED branco suave clássico

Escolha a cor que combina com o seu estilo

  • Tipo de lâmpada: H3

  • Lâmpada LED de montagem direta

  • Design compacto

  • Luz branca fria de 6000 K

  • Número de lâmpadas: 2

Desfrute da suavidade de uma luz clássica de 3500 K

Desfrute da suavidade de uma luz clássica de 3500 K

Mude os seus faróis sem comprometer o estilo! As lâmpadas LED Philips Ultinon Classic projetam uma luz branca suave e elegante, comparável à de outros faróis de halogéneo, proporcionando ao seu automóvel uma aparência intemporal. Combine-as com as outras luzes dianteiras enquanto beneficia da luminosidade melhorada dos LED. Desfrute da combinação perfeita de um estilo clássico com tecnologia moderna.

Maior luminosidade para alta visibilidade**

Maior luminosidade para alta visibilidade**

As lâmpadas LED Philips Ultinon Classic foram concebidas para proporcionar um feixe de luz superior em comparação com as lâmpadas de halogéneo num formato compacto e universal. Tirando partido das mais recentes inovações em tecnologia LED, oferecem o mesmo fluxo luminoso que as lâmpadas de halogéneo ECE padrão, ao mesmo tempo que melhoram significativamente o desempenho do feixe** com menor consumo de energia. As lâmpadas LED Philips Ultinon Classic proporcionam aos condutores uma melhor visão da estrada, facilitando a deteção de obstáculos e uma condução com segurança.

Instal. Plug-and-play

Instal. Plug-and-play

Com as lâmpadas LED Philips Ultinon Classic, a instalação é tão rápida e fácil que a respetiva retromontagem é uma brincadeira de crianças! Não são necessários controlos de compatibilidade nem anéis adaptadores: as lâmpadas LED Philips Ultinon Classic são fornecidas com uma estrutura ultracompacta e uma base integrada compatível com IEC 60061. O seu design de encaixe direto possui a mesma área de ocupação das lâmpadas de halogéneo, permitindo uma instalação simples em espaços apertados. Encaixam facilmente e asseguram uma ampla compatibilidade com a maioria dos modelos de veículos*.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.8

de 5

256

Críticas

30/09/2024

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Conforme especificado

Incrivel diferença relativamente a lampadas de halogéneo.

Pontos positivos

Super claro. Troca direta.

Pontos negativos

Nenhumas

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 Lâmpada LED de arrefecimento passivo

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 Lâmpada LED de arrefecimento passivo

25/06/2026

España

España

Comprador verificado

Excelente

Por la muy buena calidad del servicio y del producto

Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-06-11

Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-06-11

16/05/2026

España

España

Comprador verificado

Por fin he visto la luz

Desde que he instalado estas lámparas me he dado cuenta de que hasta ahora iba ciego por la carretera.

Pontos positivos

Cumple al 100% con lo prometido

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-04-30

Sim, recomendo este produto

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Date of Use 2026-04-30

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Avisos legais

  1. Não está em conformidade com os regulamentos ECE R37. Apenas para utilização fora de estrada.

  2. Em comparação com o requisito legal mínimo. Aplicável a H4, H7. Pode variar consoante o modelo do automóvel e o tipo de lâmpada.

  3. Garantia de 2 anos. Visite philips.com/auto-warranty para saber mais sobre a nossa política de garantia. A garantia da Philips abrange apenas defeitos de fabrico e utilização não comercial.