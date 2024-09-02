Luz mais luminosa na estrada

As lâmpadas para faróis Philips Ultinon Pro9200 proporcionam a visibilidade excecional de que necessita durante a condução. Graças à nossa seleção exclusiva de LED e ao requinte meticuloso do produto, desfruta de um brilho incomparável que está muito acima do mínimo legal para lâmpadas de halogéneo. Veja melhor os sinais de trânsito com o seu espetro ideal único e melhore a sua visão da estrada à sua frente. As nossas lâmpadas permitem-lhe navegar com confiança.