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  • 11336U92X2 Philips H3-LED lâmpada para faróis Ultinon Pro9200
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Ultinon Pro9200 HLDesempenho LED para automóveis inigualável

LUM11336U92X2/10

11336U92X2

Domine a luz, desafie a escuridão

Desafie a escuridão com a Philips Ultinon Pro9200, o auge do desempenho de iluminação LED retrofit. Desfrute da potência da tecnologia LED de ponta com até 400%* de luminosidade melhorada numa das lâmpadas mais compactas no mercado.

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Desempenho LED para automóveis inigualável

Domine a luz, desafie a escuridão

  • LED-HL [~H3]

  • Brilho superior

  • Ampla compatibilidade com frotas

  • Estilo e segurança topo de gama

  • Embalagem: 2

Design ultracompacto para uma ampla compatibilidade com frotas

Design ultracompacto para uma ampla compatibilidade com frotas

A gama LED Philips Ultinon Pro9200 combina a potência da tecnologia LED com uma estrutura ultracompacta para se adaptar a qualquer aplicação de iluminação. Desfrute de uma área de ocupação 30% mais pequena do que a da sua antecessora, concebida para uma instalação sem esforço, mesmo nos faróis mais estreitos. A retromontagem é fácil, oferecendo aos condutores apaixonados e aos mais interessados em personalização uma funcionalidade sem complicações.

Luz mais luminosa na estrada

Luz mais luminosa na estrada

As lâmpadas para faróis Philips Ultinon Pro9200 proporcionam a visibilidade excecional de que necessita durante a condução. Graças à nossa seleção exclusiva de LED e ao requinte meticuloso do produto, desfruta de um brilho incomparável que está muito acima do mínimo legal para lâmpadas de halogéneo. Veja melhor os sinais de trânsito com o seu espetro ideal único e melhore a sua visão da estrada à sua frente. As nossas lâmpadas permitem-lhe navegar com confiança.

Luz mesmo onde precisa

Luz mesmo onde precisa

Conduza de forma segura e precisa com a Philips Ultinon Pro9200. Graças ao posicionamento preciso dos chips LED nas nossas lâmpadas Philips Ultinon Pro9200, tem luz exatamente onde precisa na estrada, sem encandear os veículos que circulam em sentido contrário. As nossas lâmpadas também dispõem da nossa inovadora tecnologia Philips SafeBeam, produzindo o melhor feixe utilizável e um padrão sem encandeamento. Isto significa uma visibilidade ideal durante a condução.

Especificações técnicas

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Críticas

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Avisos legais

  1. Compared to minimum legal requirement. Applies to H4, H7. May vary depending on car model & bulb type.

  2. As não homologadas pela ECE, não se destinam a utilização em estradas públicas. O utilizador é responsável pelo cumprimento dos requisitos legais aplicáveis no seu país.

  3. A gama Philips Ultinon Pro9200 LED está coberta por uma garantia de 2 anos no momento da compra e uma garantia alargada gratuita de 3 anos no momento do registo. Aceda a philips.com/auto-warranty para saber mais sobre a nossa política de garantia. A garantia da Philips abrange apenas defeitos de fabrico e utilização não comercial.