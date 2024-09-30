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LUM11342U2510C2/10
11342U2510
11342U2510C2
Tipo de lâmpada: H4, H19
Luz branca suave de 3500 K
Mais 80% de luminosidade
Lâmpada LED de fácil instalação
Número de lâmpadas: 2
Mude os seus faróis sem comprometer o estilo! As lâmpadas LED Philips Ultinon Classic projetam uma luz branca suave e elegante, comparável à de outros faróis de halogéneo, proporcionando ao seu automóvel uma aparência intemporal. Combine-as com as outras luzes dianteiras enquanto beneficia da luminosidade melhorada dos LED. Desfrute da combinação perfeita de um estilo clássico com tecnologia moderna.
As lâmpadas LED Philips Ultinon Classic foram concebidas para proporcionar um feixe de luz superior em comparação com as lâmpadas de halogéneo num formato compacto e universal. Tirando partido das mais recentes inovações em tecnologia LED, oferecem o mesmo fluxo luminoso que as lâmpadas de halogéneo ECE padrão, ao mesmo tempo que melhoram significativamente o desempenho do feixe com menor consumo de energia. Com até 80% de brilho extra**, as lâmpadas LED Philips Ultinon Classic proporcionam aos condutores uma melhor visão da estrada, facilitando a deteção de obstáculos e uma condução com segurança.
Com as lâmpadas LED Philips Ultinon Classic, a instalação é tão rápida e fácil que a respetiva retromontagem é uma brincadeira de crianças! Não são necessários controlos de compatibilidade nem anéis adaptadores: as lâmpadas LED Philips Ultinon Classic são fornecidas com uma estrutura ultracompacta e uma base integrada compatível com IEC 60061. O seu design de encaixe direto possui a mesma área de ocupação das lâmpadas de halogéneo, permitindo uma instalação simples em espaços apertados. Encaixam facilmente e asseguram uma ampla compatibilidade com a maioria dos modelos de veículos*.
3.8
de 5
256
Críticas
MOSI86
30/09/2024
Portugal
Comprador verificado
Conforme especificado
Incrivel diferença relativamente a lampadas de halogéneo.
Pontos positivos
Super claro. Troca direta.
Pontos negativos
Nenhumas
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 Lâmpada LED de arrefecimento passivo
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 Lâmpada LED de arrefecimento passivo
Gaiterin
25/06/2026
España
Comprador verificado
Excelente
Por la muy buena calidad del servicio y del producto
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-06-11
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-06-11
JLSM
16/05/2026
España
Comprador verificado
Por fin he visto la luz
Desde que he instalado estas lámparas me he dado cuenta de que hasta ahora iba ciego por la carretera.
Pontos positivos
Cumple al 100% con lo prometido
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-04-30
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-04-30
Não está em conformidade com os regulamentos ECE R37. Apenas para utilização fora de estrada.
Em comparação com a norma legal mínima para lâmpadas de halogéneo.
Garantia de 2 anos. Visite philips.com/auto-warranty para saber mais sobre a nossa política de garantia. A garantia da Philips abrange apenas defeitos de fabrico e utilização não comercial.