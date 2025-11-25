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  • 11342U92X2 Philips H4-LED lâmpada para faróis Ultinon Pro9200
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Ultinon Pro9200 HLDesempenho LED para automóveis inigualável

LUM11342U92X2/10

11342U92X2

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Domine a luz, desafie a escuridão

Desafie a escuridão com a Philips Ultinon Pro9200, o auge do desempenho de iluminação LED retrofit. Desfrute da potência da tecnologia LED de ponta com até 400%* de luminosidade melhorada numa das lâmpadas mais compactas no mercado.

Ver todos os benefícios

Desempenho LED para automóveis inigualável

Domine a luz, desafie a escuridão

  • LED-HL [~H4]

  • Luz até 400% mais brilhante

  • Ampla compatibilidade com frotas

  • Estilo e segurança topo de gama

  • Embalagem: 2

Design ultracompacto para uma ampla compatibilidade com frotas

Design ultracompacto para uma ampla compatibilidade com frotas

A nossa tecnologia mais recente é fácil de instalar. A gama Philips Ultinon Pro9200 LED combina a potência da tecnologia LED com uma estrutura ultracompacta para se adaptar a qualquer aplicação de iluminação. Completamente redesenhada para eliminar o antigo e volumoso dissipador de calor e replicar a forma das lâmpadas de halogéneo, esta nova geração de lâmpadas H4 é rápida e fácil de instalar, mesmo nos faróis mais estreitos, oferecendo aos condutores uma funcionalidade sem complicações.

Potência concentrada - luz até 400% mais brilhante

Potência concentrada - luz até 400% mais brilhante

Domine a luz na estrada. Meticulosamente concebidas para despertar a sua paixão pela condução, as nossas lâmpadas para faróis Philips Ultinon Pro9200 proporcionam um desempenho inigualável e a visibilidade excecional que deseja durante a condução, independentemente das condições. Graças à nossa seleção exclusiva de LED e ao requinte meticuloso do produto, desfrutará de um brilho incomparável até 400% superior ao mínimo legal das lâmpadas de halogéneo. Veja melhor os sinais de trânsito com o seu espetro ideal único e melhore a sua visão da estrada à sua frente. As nossas lâmpadas permitem-lhe navegar com confiança.

Luz mesmo onde precisa

Luz mesmo onde precisa

Conduza de forma segura e precisa com a Philips Ultinon Pro9200. Graças ao posicionamento preciso dos chips LED nas nossas lâmpadas Philips Ultinon Pro9200, tem luz exatamente onde precisa na estrada, sem encandear os veículos que circulam em sentido contrário. As nossas lâmpadas também dispõem da nossa inovadora tecnologia Philips SafeBeam, produzindo o melhor feixe utilizável e um padrão sem encandeamento. Isto significa uma visibilidade ideal durante a condução.

Especificações técnicas

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Críticas

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25/11/2025

Österreich

Österreich

Comprador verificado

schlechter service

Die LED leuchtet sehr gut aus und ist eine Verbesserung zur H4 Halogen Variante. Nur ist eine von zwei LED schon nach kurzer Zeit 6 Wochen und ca. 350 km schon defekt. Die Reklamation ist echt schwierig

Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro9200 HL 11342U92X2 Unvergleichliche LED-Lichtleistung für Fahrzeuge

Data de utilização 2024-10-25

Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro9200 HL 11342U92X2 Unvergleichliche LED-Lichtleistung für Fahrzeuge

Data de utilização 2024-10-25

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Avisos legais

  1. Compared to minimum legal requirement. Applies to H4, H7. May vary depending on car model & bulb type.

  2. As não homologadas pela ECE, não se destinam a utilização em estradas públicas. O utilizador é responsável pelo cumprimento dos requisitos legais aplicáveis no seu país.

  3. A gama Philips Ultinon Pro9200 LED está coberta por uma garantia de 2 anos no momento da compra e uma garantia alargada gratuita de 3 anos no momento do registo. Aceda a philips.com/auto-warranty para saber mais sobre a nossa política de garantia. A garantia da Philips abrange apenas defeitos de fabrico e utilização não comercial.