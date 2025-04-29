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18952X2
Solução 3 em 1
Desfrute da solução 3 em 1* para avisos no painel de instrumentos e problemas com a iluminação das lâmpadas LED da Philips com os adaptadores CANbus da Philips. Os adaptadores CANbus da Philips asseguram um desempenho fiável e duradouro das suas lâmpadas LED em condições de condução reais.
Para retromontagem [≈H7]-LED
Evitar erro de sinal e luz
Instalação fácil
Design à prova de água
Por vezes, ao instalar lâmpadas LED retrofit, o consumo de energia inferior do LED é interpretado pelo sistema de segurança do automóvel como uma avaria das lâmpadas. Isto irá apresentar um sinal de erro no painel de instrumentos enquanto as lâmpadas LED funcionam na perfeição. Para evitar este inconveniente, recomendamos a utilização de um adaptador CANbus da Philips. O adaptador CANbus da Philips para lâmpadas LED HL [H7] da Philips liga-se ao sistema de segurança integrado para automóveis para eliminar mensagens de erro falsas no painel de instrumentos. Os condutores podem desfrutar das suas lâmpadas LED da Philips com tranquilidade.
O menor consumo de energia das lâmpadas LED pode, por vezes, criar problemas de variação de corrente, resultando na redução do desempenho das lâmpadas LED para faróis. Com uma função inteligente 3 em 1, o nosso adaptador CANbus da Philips oferece uma função de condensador adicional, evitando oscilações e problemas de regulação da luz. Desfrute do melhor das suas lâmpadas LED retrofit da Philips com a mais recente geração de adaptadores CANbus da Philips.
Todos os modelos de veículos são diferentes; a maioria não necessita de um adaptador CANbus da Philips quando se reajusta às luzes LED! Para saber se é necessário um adaptador CANbus da Philips para o seu modelo de veículo, visite o nosso site da Philips e consulte a nossa lista de compatibilidade online mais recente**.
Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões
2.4
de 5
5
Críticas
29/04/2025
España
Comprador verificado
Excelente
Debería comprar un "pack completo" (bombilla Led + adaptador)
Pontos positivos
Sin incidencias
Pontos negativos
Debería estar "Pack completo"
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Accessories for LED upgrade 18952X2 Adaptador CANbus
Data de utilização 2024-10-29
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Accessories for LED upgrade 18952X2 Adaptador CANbus
Data de utilização 2024-10-29
Jesustr
23/02/2026
Deutschland
Comprador verificado
Technisch top, Punktabzug für Onlineportal
technisch Top, leider funktioniert die Registrierung zur erweiterten Garantie der passsenden LED-H7-Lampen trotz mehrfachen Versuchen nicht
Pontos positivos
Passt 100%, komplettes Zubehör für die Montage
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Accessories for LED upgrade 18952X2 CANbus-Adapter
Data de utilização 2026-01-23
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Accessories for LED upgrade 18952X2 CANbus-Adapter
Data de utilização 2026-01-23
hjardys
23/05/2024
Danmark
Comprador verificado
Ikke for god en start
På vores Opel Corsa E, skal der ikke bruges CAMbus, ikke desto mindre, så fungerer automatisk lys ikke og den melder fejl på nærlys. Har nu menteret CAMbus på nærlys, og det virker en gang imellem, dvs lyset tænder, hvor det ikke skal tænder og melder ind i mellem fejl på nærlys. Skrevet til Phipips support. De skriver tilbage, at der skal monteres et sæt CAMbus mere, som skal serieforbindes. Det skulle løse problemet. De vil sende mit et sæt CAMbus uden beregning. Jeg afventer
Pontos positivos
Hvis det virker ja
Pontos negativos
Når det ikke virker
Esta avaliação foi feita para Accessories for LED upgrade 18952X2 CANbus-adaptere
Data de utilização 2024-04-23
Esta avaliação foi feita para Accessories for LED upgrade 18952X2 CANbus-adaptere
Data de utilização 2024-04-23
Evite falsos avisos do painel de instrumentos, evite a cintilação e problemas de escurecimento da luz
Testamos continuamente as nossas lâmpadas e acessórios com mais modelos de veículos e atualizamos regularmente a nossa lista de compatibilidade. Se o modelo do seu veículo ainda não estiver listado, este ainda não foi testado. Contacte o nosso apoio ao cliente.
Visite Philips.com/AutomotiveSupport para obter mais informações
3 anos de garantia (2 anos padrão e 1 ano alargada). Visite philips.com/auto-warranty para se registar para obter uma garantia alargada