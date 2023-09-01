Evite sinais enganosos do painel de instrumentos

Por vezes, ao instalar lâmpadas LED retrofit, o consumo de energia inferior do LED é interpretado pelo sistema de segurança do automóvel como uma avaria das lâmpadas. Isto irá apresentar um sinal de erro no painel de instrumentos enquanto as lâmpadas LED funcionam na perfeição. Para evitar este inconveniente, recomendamos a utilização de um adaptador CANbus da Philips. O adaptador CANbus da Philips para lâmpadas LED FL [H8/H11/H16] da Philips liga-se ao sistema de segurança integrado para automóveis, de forma a eliminar mensagens de erro falsas no painel de instrumentos. Os condutores podem desfrutar das suas lâmpadas LED da Philips com tranquilidade.