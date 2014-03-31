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Descontinuado
Alta fidelidade, qualidade topo de gama. Para onde quer que vá.
Auscultadores Philips Fidelio M1 combinam o melhor do som e do conforto para uma experiência de música autêntica. Fabricados habilmente para um isolamento de ruído excelente num design leve, mas resistente, pode desfrutar de um som de alta definição, para onde quer que vá.
Fidelio
Branco
Colunas testadas cuidadosamente para o melhor equilíbrio no som.
Foi efetuada uma pesquisa extensiva com apreciadores de música perspicazes, para compreender as suas preferências de audição, por exemplo, o equilíbrio das características de som que eles preferiam. Em seguida, os nossos técnicos acústicos sintonizaram os Fidelio M1 para englobar todos os pequenos detalhes que afetam a forma como os ouvintes percecionam o som, por exemplo, a forma como o ouvido reflete o som e reage com uma ressonância. Consequentemente, os nossos auscultadores M1 são concebidos para reproduzir um som tão fiel à gravação original quanto possível, incluindo os estilos de gravação atuais.
O isolamento acústico consiste num bloqueio de fita concebido especificamente para o efeito, que é incorporado na câmara interior para eliminar fugas de som desnecessárias e preservar os detalhes sonoros. Isto resulta numa excelente extensão de graves.
Prémios
4.8
de 5
9
Críticas
100%
recomendam este produto
Nico997
31/03/2014
France
Un casque de qualité
Super produit, très confortable. J'ai pu tester la qualité du SAV Philips - Après avoir cassé le jack du cordon, Philips m'a gracieusement renvoyé un autre cordon (complet avec le micro). Chapeau Philips pour la qualité de votre produit de votre service!
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Esta avaliação foi feita para M1WT Casque avec micro supra-aural
Sim, recomendo este produto
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meike93
10/04/2014
Nederland
Super!
Ik heb de koptelefoon nu een aantal weken (M1WT). Erg fijn in gebruik, je bent echt even helemaal afgesloten van de wereld door het mooie geluid dat uit de koptelefoon komt. Het design is helemaal naar mijn smaak, niet te lomp en mooi van kleur, had zelf altijd een zwarte maar wit is 1000x mooier. Zeker een aanrader!!
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Esta avaliação foi feita para M1WT On-ear headband headset
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BelleIlleMarine
04/12/2013
Nederland
Comfortabele compacte hoofdtelefoon
Mooie comfortabele headset die ik gebruik op de iPad. Totaal komt er goed geluid uit, maar midden en hoog komen iets tekort. Jammer dat er een stekker in de kabel zit, daarin zit ook een knopje dat op de iPad de pauze activeert, voor mij had beter geweest als er niets in had gezeten.
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