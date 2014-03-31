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Descontinuado

Philips FidelioAuscultadores on-ear com aro para a cabeça

M1WT/00

4.8

| (9) Críticas | 100% recomendam este produto

3 Prémios

Alta fidelidade, qualidade topo de gama. Para onde quer que vá.

Auscultadores Philips Fidelio M1 combinam o melhor do som e do conforto para uma experiência de música autêntica. Fabricados habilmente para um isolamento de ruído excelente num design leve, mas resistente, pode desfrutar de um som de alta definição, para onde quer que vá.

Ver todos os benefícios

Alta fidelidade, qualidade topo de gama. Para onde quer que vá.

  • Fidelio

  • Branco

Colunas testadas cuidadosamente para o melhor equilíbrio no som

Colunas testadas cuidadosamente para o melhor equilíbrio no som.

Frequência de resposta ajustada conforme as preferências do ouvinte

Foi efetuada uma pesquisa extensiva com apreciadores de música perspicazes, para compreender as suas preferências de audição, por exemplo, o equilíbrio das características de som que eles preferiam. Em seguida, os nossos técnicos acústicos sintonizaram os Fidelio M1 para englobar todos os pequenos detalhes que afetam a forma como os ouvintes percecionam o som, por exemplo, a forma como o ouvido reflete o som e reage com uma ressonância. Consequentemente, os nossos auscultadores M1 são concebidos para reproduzir um som tão fiel à gravação original quanto possível, incluindo os estilos de gravação atuais.

Construção isolada acusticamente preserva os detalhes do som

Construção isolada acusticamente preserva os detalhes do som

O isolamento acústico consiste num bloqueio de fita concebido especificamente para o efeito, que é incorporado na câmara interior para eliminar fugas de som desnecessárias e preservar os detalhes sonoros. Isto resulta numa excelente extensão de graves.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Prémios

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Críticas

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4.8

de 5

9

Críticas

100%

recomendam este produto

3
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31/03/2014

France

France

Un casque de qualité

Super produit, très confortable. J'ai pu tester la qualité du SAV Philips - Après avoir cassé le jack du cordon, Philips m'a gracieusement renvoyé un autre cordon (complet avec le micro). Chapeau Philips pour la qualité de votre produit de votre service!

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Esta avaliação foi feita para M1WT Casque avec micro supra-aural

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10/04/2014

Nederland

Nederland

Super!

Ik heb de koptelefoon nu een aantal weken (M1WT). Erg fijn in gebruik, je bent echt even helemaal afgesloten van de wereld door het mooie geluid dat uit de koptelefoon komt. Het design is helemaal naar mijn smaak, niet te lomp en mooi van kleur, had zelf altijd een zwarte maar wit is 1000x mooier. Zeker een aanrader!!

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Esta avaliação foi feita para M1WT On-ear headband headset

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04/12/2013

Nederland

Nederland

Comfortabele compacte hoofdtelefoon

Mooie comfortabele headset die ik gebruik op de iPad. Totaal komt er goed geluid uit, maar midden en hoog komen iets tekort. Jammer dat er een stekker in de kabel zit, daarin zit ook een knopje dat op de iPad de pauze activeert, voor mij had beter geweest als er niets in had gezeten.

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