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Descontinuado
MCD179/12
Transforme a sala de estar numa sala de cinema
O MCD179 DVD Micro Theater é tudo o que precisa para uma verdadeira experiência de cinema em casa. Com um sistema de altifalantes 2.1 e Dolby Digital para um som envolvente, para além do Varrimento Progressivo para imagens optimizadas, estás prestes a desfrutar de um verdadeiro mimo audiovisual!
2,1
Reprodução de DivX
Design de componentes
Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de definições de volume - de baixo para alto – através de um só toque num botão! Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado para intensificar os níveis de graves, para que possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.
Basta ligar o seu dispositivo USB ao sistema e partilhar a sua música e fotografias digitais com a sua família e amigos.
3.0
de 5
2
Críticas
Franckie
31/08/2011
Nederland
Zeer tevreden
gemakkelijk in gebruik,disign look is mooi strak en zakelijk.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para MCD179 DVD Micro Theatre
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flo91
10/02/2013
France
probleme lecture USB
Gros probleme de lecture des supports usb (clef disque dur externe etc.. lecture du nom du fichier limite a 8 carateres consequence on doit renommer tous le nom de fichier. probleme de reconnaissance des support USB probleme pour basculer d un dossier a l autre. ne lis pas les MP4 Certain .avi ne sont pas gere pas de possibilite de mise a jour qualite reception FM mediocre.
Esta avaliação foi feita para MCD179 Microchaîne DVD
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