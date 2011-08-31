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Descontinuado

Micro Cinema DVD

MCD179/12

3

| (2) Críticas

Transforme a sala de estar numa sala de cinema

O MCD179 DVD Micro Theater é tudo o que precisa para uma verdadeira experiência de cinema em casa. Com um sistema de altifalantes 2.1 e Dolby Digital para um som envolvente, para além do Varrimento Progressivo para imagens optimizadas, estás prestes a desfrutar de um verdadeiro mimo audiovisual!

Ver todos os benefícios

com altifalantes 2.1

Transforme a sala de estar numa sala de cinema

  • 2,1

  • Reprodução de DivX

  • Design de componentes

Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos

Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos

Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de definições de volume - de baixo para alto – através de um só toque num botão! Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado para intensificar os níveis de graves, para que possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.

USB Directo para reprodução de música e fotografias

USB Directo para reprodução de música e fotografias

Basta ligar o seu dispositivo USB ao sistema e partilhar a sua música e fotografias digitais com a sua família e amigos.

Altifalantes elegantes em madeira

Especificações técnicas

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Críticas

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3.0

de 5

2

Críticas

5
3
1

31/08/2011

Nederland

Nederland

Zeer tevreden

gemakkelijk in gebruik,disign look is mooi strak en zakelijk.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para MCD179 DVD Micro Theatre

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Esta avaliação foi feita para MCD179 DVD Micro Theatre

10/02/2013

France

France

probleme lecture USB

Gros probleme de lecture des supports usb (clef disque dur externe etc.. lecture du nom du fichier limite a 8 carateres consequence on doit renommer tous le nom de fichier. probleme de reconnaissance des support USB probleme pour basculer d un dossier a l autre. ne lis pas les MP4 Certain .avi ne sont pas gere pas de possibilite de mise a jour qualite reception FM mediocre.

Esta avaliação foi feita para MCD179 Microchaîne DVD

Esta avaliação foi feita para MCD179 Microchaîne DVD

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