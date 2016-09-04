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Descontinuado

Sistema micro DVD atractivo

MCD388/12

3.7
| (14) Críticas
Obcecado pelo som
Desfrute de áudio e vídeo como nunca com o sistema micro DVD da Philips elegante e montável na parede. Reprodução de várias fontes. A High-Definition Multimedia Interface (HDMI) total proporciona imagens mais nítidas.
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Reprodução de DVD, DviX®, (S)VCD, CD MP3, CD WMA, CD(RW) e CD de Imagens

Reprodução de DVD, DviX®, (S)VCD, CD MP3, CD WMA, CD(RW) e CD de Imagens

O leitor Philips é compatível com a maioria dos discos DVD e CD disponíveis no mercado. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/CD WMA, CD(RW) e CD de Imagens - todos podem ser reproduzidos neste leitor. SVCD é a abreviatura de "Super VideoCD". A qualidade do SVCD é muito melhor que a de um VCD, apresentando uma imagem muito mais nítida que um VCD porque possui maior resolução. O suporte DivX® permite desfrutar de vídeos codificados DivX®. O formato de multimédia DivX® é uma tecnologia de compressão de vídeo baseada em MPEG4 que permite guardar ficheiros grandes, como filmes, apresentações e telediscos em suportes do tipo CD-R/RW e discos graváveis DVD.

Subwoofer digital sem fios para graves potentes

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O subwoofer digital sem fios está optimizado para reproduzir frequências de graves. O resultado é uma reprodução poderosa dos graves com o mínimo de distorção.

Controlo de Som Digital para definições optimizadas de estilos musicais

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O Controlo de Som Digital dá-lhe a hipótese de utilizar os controlos predefinidos Jazz, Rock, Pop e Classic para optimizar as gamas de frequência para os diferentes estilos musicais. Cada modo utiliza tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o equilíbrio do som e melhorar as frequências de som mais importantes no estilo musical escolhido. Assim, com o Controlo de Som Digital é mais fácil aproveitar ao máximo a sua música, ajustando com precisão o equilíbrio de som de acordo com o tipo de música que está a reproduzir.

Especificações técnicas

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Críticas

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3.7

de 5

14

Críticas

1

04/09/2016

Italia

Italia

Problema espulsione cd audio

Salve volevo segnalare un problema al mio philips mcd 388 e più precisamente premendo il tasto eject il cd appena ascoltato correttamente non esce dal vassoio. Perché?

Esta avaliação foi feita para MCD388 Elegante sistema micro DVD

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04/05/2018

Sverige

Sverige

DVD-mikrosystem MCD388

Det här microsystemet har bra ljud och den är lättplacerad och är lättanvänd.

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Esta avaliação foi feita para MCD388 Tunt DVD-mikrosystem

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17/03/2017

Danmark

Danmark

Virkelig god lyd til 5 stjerner

Et virkelig godt musikanlæg med en god og kraftfuld lyd lige til 5 stjerner.

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