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Descontinuado
MCD388/12
Subwoofer sem fios
montável na parede
O leitor Philips é compatível com a maioria dos discos DVD e CD disponíveis no mercado. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/CD WMA, CD(RW) e CD de Imagens - todos podem ser reproduzidos neste leitor. SVCD é a abreviatura de "Super VideoCD". A qualidade do SVCD é muito melhor que a de um VCD, apresentando uma imagem muito mais nítida que um VCD porque possui maior resolução. O suporte DivX® permite desfrutar de vídeos codificados DivX®. O formato de multimédia DivX® é uma tecnologia de compressão de vídeo baseada em MPEG4 que permite guardar ficheiros grandes, como filmes, apresentações e telediscos em suportes do tipo CD-R/RW e discos graváveis DVD.
O subwoofer digital sem fios está optimizado para reproduzir frequências de graves. O resultado é uma reprodução poderosa dos graves com o mínimo de distorção.
O Controlo de Som Digital dá-lhe a hipótese de utilizar os controlos predefinidos Jazz, Rock, Pop e Classic para optimizar as gamas de frequência para os diferentes estilos musicais. Cada modo utiliza tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o equilíbrio do som e melhorar as frequências de som mais importantes no estilo musical escolhido. Assim, com o Controlo de Som Digital é mais fácil aproveitar ao máximo a sua música, ajustando com precisão o equilíbrio de som de acordo com o tipo de música que está a reproduzir.
3.7
de 5
14
Críticas
Pallino66
04/09/2016
Italia
Problema espulsione cd audio
Salve volevo segnalare un problema al mio philips mcd 388 e più precisamente premendo il tasto eject il cd appena ascoltato correttamente non esce dal vassoio. Perché?
Esta avaliação foi feita para MCD388 Elegante sistema micro DVD
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Lalle
04/05/2018
Sverige
DVD-mikrosystem MCD388
Det här microsystemet har bra ljud och den är lättplacerad och är lättanvänd.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para MCD388 Tunt DVD-mikrosystem
Sim, recomendo este produto
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stoneboy
17/03/2017
Danmark
Virkelig god lyd til 5 stjerner
Et virkelig godt musikanlæg med en god og kraftfuld lyd lige til 5 stjerner.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para MCD388 Elegant DVD-mikrosystem
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