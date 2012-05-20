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Descontinuado

Sistema micro com componente DVD

MCD712/12

3.7

| (15) Críticas | 80% recomendam este produto

Obcecado pelo som

Experimente um som em casa com qualidade equivalente ao cinema graças ao sistema micro com componente DVD. Ligue um dispositivo compatível com USB para reproduzir fotografias e músicas em MP3/WMA com um som excepcional. Pode desfrutar de um som emocionante com a potência de saída total RMS de 100 W.

Ver todos os benefícios

Descontraia com música e filmes fantásticos

Obcecado pelo som

  • 100 W

Carregador de CDs motorizado para um acesso cómodo

A porta dianteira deslizante motorizada dá ainda mais classe ao já elegante design deste sistema. A porta, moderna mas funcional, de carregamento dos CD desliza verticalmente num movimento suave com um simples toque num botão sempre que desejar alterar a sua selecção musical. Descontraia e desfrute do desempenho de som dinâmico enquanto vê o disco girar através da janela transparente.

Intensidade sonora para melhoramento de graves e agudos

No espectro de som, as frequências altas e baixas são relativamente menos audíveis aos ouvidos humanos - especialmente nos volumes baixos. Ao activar a funcionalidade Intensidade Sonora, os graves e os baixos são amplificados e pode saborear uma percepção sonora mais equilibrada no seu todo.

Reprodução de DVD, DviX®, (S)VCD, CD MP3, CD WMA, CD(RW) e CD de Imagens

Reprodução de DVD, DviX®, (S)VCD, CD MP3, CD WMA, CD(RW) e CD de Imagens

O leitor Philips é compatível com a maioria dos discos DVD e CD disponíveis no mercado. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/CD WMA, CD(RW) e CD de Imagens - todos podem ser reproduzidos neste leitor. SVCD é a abreviatura de "Super VideoCD". A qualidade do SVCD é muito melhor que a de um VCD, apresentando uma imagem muito mais nítida que um VCD porque possui maior resolução. O suporte DivX® permite desfrutar de vídeos codificados DivX®. O formato de multimédia DivX® é uma tecnologia de compressão de vídeo baseada em MPEG4 que permite guardar ficheiros grandes, como filmes, apresentações e telediscos em suportes do tipo CD-R/RW e discos graváveis DVD.

Especificações técnicas

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Críticas

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3.7

de 5

15

Críticas

80%

recomendam este produto

2

20/05/2012

España

España

Este producto cumple perfectamente con las expectativas que tenia de el

Revise varios productos de la misma marca y otros, con la necesidad de que no podia ocupar mas tamaño en mi mueble, estaba reemplazando otro minicomponente que usaba como amplificador de sonido para ver peliculas, pero este ademas de cumplir perfectamente esa funcion me permite ver directamente las peliculas, por lo que renove dos equipos en uno, ademas de contar con otros plus, de leer directamente mis pendrives con musica, no muy amigable de usar sin prender la pantalla de la tv para ubicar las canciones, pero si se usa con el modo aleatorio, es muy bueno. El sonido del equipo es muy bueno y satisface completamente el uso que le damos.

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Esta avaliação foi feita para MCD712 Microcadena DVD por componentes

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10/10/2011

France

France

Excellent produit, rien à redire! :-)

Excellent produit, simple d'utilisation, excellentes performances au niveau du son et de l'image, bon design, produit pas du tout encombrant, facile à placer sur un meuble. Permet à la fois d'écouter de la musique et de lire des DVDs à partir de disques CD/DVD et de clé MP3. Entièrement satisfait.

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Esta avaliação foi feita para MCD712 Microchaîne DVD composantes

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02/12/2013

België

België

Het product is zoals je van PHILIPS mag verwachten,uitstekend!!!

Prachtig apparaat,gemak van bedienen,doet wat moet,raad ik iedereen aan,geluid en design zijn subliem!!!

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Esta avaliação foi feita para MCD712 DVD-microsysteem met componentontwerp

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