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Descontinuado

Sistema micro de som cúbico

MCM103B/12

5

| (2) Críticas | 100% recomendam este produto

Obcecado pelo som

Desfrute dos seus CD e música portátil favoritos da forma que mais gosta. O sistema micro de música cúbico da Philips reproduz CD e muito mais e dispõe de USB Directo para reprodução de música portátil. O design compacto adapta-se a qualquer espaço e a qualquer estilo de vida.

Ver todos os benefícios

Descontraia com música fantástica

Obcecado pelo som

Potência de saída total de 10 W RMS

Potência de saída total de 10 W RMS

Este sistema de música Philips tem 10 W RMS de potência de saída total. RMS refere-se ao valor quadrático médio, que é uma medida típica para a potência áudio, ou melhor, para a energia eléctrica transferida de um amplificador áudio para um altifalante, que é medida em watts. A quantidade de energia eléctrica fornecida ao altifalante e a sua sensibilidade determinam a potência de som que é gerada. Quanto mais elevada for a voltagem, melhor é a potência sonora emitida pelo altifalante.

Design compacto adapta-se a qualquer espaço e estilo de vida

Design compacto adapta-se a qualquer espaço e estilo de vida. A pequena unidade cabe em qualquer divisão devido ao design elegante e dimensão fina.

USB Directo para reprodução fácil de música em MP3

USB Directo para reprodução fácil de música em MP3

Graças à total compatibilidade para transferência de ficheiros, pode facilmente desfrutar da comodidade e diversão de aceder a mais música digital através da ranhuras USB Direct.

Especificações técnicas

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Críticas

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5.0

de 5

2

Críticas

100%

recomendam este produto

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08/09/2012

Italia

Italia

Prodotto eccellente!!!

Ho acquistato questo micro hi fi Philips attratto da suo design. Ma devo dire che è stata una vera, bella, sorpresa quando l'ho messo in funzione nel mio salotto. Suono eccellente morbido e senza distorsioni. Anche con la musica classica. Ottima anche la possibilità di regolare facilmente diverse funzioni. La compatibilità con le chiavette USB è totale. A me funziona anche con le microflash. Si abbina con qualsiasi tipo di arredamento. Soldi davvero spesi bene. Lo ricomprerei!!!

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Esta avaliação foi feita para MCM103B Sistema audio micro Cube

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23/09/2011

Italia

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