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Descontinuado

Sistema micro de som clássico

MCM1120/12

3.5

| (6) Críticas

Descontraia com música fantástica

Delicie-se com o som fantástico do clássico sistema micro de som MCM1120/12 da Philips verdadeiramente compacto e elegante. Desfrute das suas músicas favoritas reproduzidas em CD de MP3 e via USB Directo com um melhoramento rico através do Dynamic Bass Boost potente.

Ver todos os benefícios

com este sistema de som compacto

Descontraia com música fantástica

  • CD, CD de MP3, USB, FM

  • Cassete

  • 10 W

Potência de saída total de 10 W RMS

Potência de saída total de 10 W RMS

Este sistema de música Philips tem 10 W RMS de potência de saída total. RMS refere-se ao valor quadrático médio, que é uma medida típica para a potência áudio, ou melhor, para a energia eléctrica transferida de um amplificador áudio para um altifalante, que é medida em watts. A quantidade de energia eléctrica fornecida ao altifalante e a sua sensibilidade determinam a potência de som que é gerada. Quanto mais elevada for a voltagem, melhor é a potência sonora emitida pelo altifalante.

Deck de cassetes com paragem automática

Design compacto

Especificações técnicas

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Críticas

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3.5

de 5

6

Críticas

3
2

17/12/2013

España

España

Todo perfecto

Todo fue muy rápido, el envío excelente y el producto es genial. Se escucha perfectamente y no tiene ninguna complicación para instalarlo ni nada.

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Esta avaliação foi feita para MCM1120 Microcadena clásica

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08/08/2013

España

España

mini cadena perfecta

El sonido impecable y el tamaño de la minicadena es adecuado y manejable. Todo lo que le pedía.

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30/12/2013

Suisse

Suisse

Preis/Leistung hervorragend

Dieses Micro-Soundsystem verdient ein Lob in jeder Beziehung. Klein, benutzerfreundlich und ausgestattet mit den Features, die heute angesagt sind - kurz: Preis und Leistung stimmen überein. In seiner Klasse ein Spitzenprodukt.

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Esta avaliação foi feita para MCM1120 Klassisches Micro-Soundsystem

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