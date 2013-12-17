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Descontinuado
MCM1120/12
Descontraia com música fantástica
Delicie-se com o som fantástico do clássico sistema micro de som MCM1120/12 da Philips verdadeiramente compacto e elegante. Desfrute das suas músicas favoritas reproduzidas em CD de MP3 e via USB Directo com um melhoramento rico através do Dynamic Bass Boost potente.
CD, CD de MP3, USB, FM
Cassete
10 W
Este sistema de música Philips tem 10 W RMS de potência de saída total. RMS refere-se ao valor quadrático médio, que é uma medida típica para a potência áudio, ou melhor, para a energia eléctrica transferida de um amplificador áudio para um altifalante, que é medida em watts. A quantidade de energia eléctrica fornecida ao altifalante e a sua sensibilidade determinam a potência de som que é gerada. Quanto mais elevada for a voltagem, melhor é a potência sonora emitida pelo altifalante.
3.5
de 5
6
Críticas
Elenarribas
17/12/2013
España
Todo perfecto
Todo fue muy rápido, el envío excelente y el producto es genial. Se escucha perfectamente y no tiene ninguna complicación para instalarlo ni nada.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para MCM1120 Microcadena clásica
Sim, recomendo este produto
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mortega
08/08/2013
España
mini cadena perfecta
El sonido impecable y el tamaño de la minicadena es adecuado y manejable. Todo lo que le pedía.
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Esta avaliação foi feita para MCM1120 Microcadena clásica
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elmyr
30/12/2013
Suisse
Preis/Leistung hervorragend
Dieses Micro-Soundsystem verdient ein Lob in jeder Beziehung. Klein, benutzerfreundlich und ausgestattet mit den Features, die heute angesagt sind - kurz: Preis und Leistung stimmen überein. In seiner Klasse ein Spitzenprodukt.
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Esta avaliação foi feita para MCM1120 Klassisches Micro-Soundsystem
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