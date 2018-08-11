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Descontinuado
MCM1350/12
Dê potência às suas músicas
Ouça todas as suas músicas favoritas no seu leitor de música portátil com USB Directo e entrada de áudio. Este sistema micro de música da Philips também reproduz CD de MP3 e CD-R/RW. A potência de saída máxima de 30 W RMS e os altifalantes Bass Reflex fornecem um som amplo e graves potentes.
CD, CD de MP3, USB, FM
30 W
A porta dianteira deslizante motorizada dá ainda mais classe ao já elegante design deste sistema. A porta, moderna mas funcional, de carregamento dos CD desliza verticalmente num movimento suave com um simples toque num botão sempre que desejar alterar a sua selecção musical. Descontraia e desfrute do desempenho de som dinâmico enquanto vê o disco girar através da janela transparente.
Graças à total compatibilidade para transferência de ficheiros, pode facilmente desfrutar da comodidade e diversão de aceder a mais música digital através da ranhuras USB Direct.
A conectividade da entrada de áudio permite a reprodução directa do conteúdo da entrada de áudio dos seus leitores multimédia portáteis. Além da vantagem de desfrutar da sua música favorita na qualidade de som superior proporcionada pelo sistema de áudio, a entrada de áudio é também bastante prática, já que apenas necessita de ligar o seu leitor de MP3 portátil ao sistema de áudio.
2.6
de 5
11
Críticas
Nikki71
11/08/2018
United Kingdom
HELP
[Employee of philipsglobal] I love love love my DCB2272 but unfortunately it’s no longer working.... I turn it on it plays the DAB for less than a minute then get the message bye bye a cd will not even load before it goes off. Please help
Esta avaliação foi feita para MCM1350 Micro music system
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Théo N.
28/08/2023
France
Une expérience immersive
Celà fait maintenant plusieurs années que cette chaîne hi-fi est au centre de ma chambre, petite et sobre elle s'incruste parfaitement. Pour écouter ma musique je met mes albums sur une clé USB et la chaîne Hi-Fi reproduit un son parfait. Le son qu'elle donne respecte parfaitement les basses et donne une impression immersive dans la pièce ou la chaîne est utilisée. Je recommande fortement !
Pontos positivos
Petit et sobre
Pontos negativos
Pas compatible avec le bluetooth
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para MCM1350 Microchaîne
Data de utilização 2021-08-28
Sim, recomendo este produto
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Data de utilização 2021-08-28
Spudiwas
12/11/2016
United Kingdom
Good sound and everything easy to use
I didn't check whether headphones can be used with this product and only realised after purchase that they can't. Although it's a really nice system I like to listen to music whilst my wife is watching tv therefore I rarely use it.
Esta avaliação foi feita para MCM1350 Micro music system
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