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Descontinuado

Sistema micro de música

MCM1350/12

2.6

| (11) Críticas

Dê potência às suas músicas

Ouça todas as suas músicas favoritas no seu leitor de música portátil com USB Directo e entrada de áudio. Este sistema micro de música da Philips também reproduz CD de MP3 e CD-R/RW. A potência de saída máxima de 30 W RMS e os altifalantes Bass Reflex fornecem um som amplo e graves potentes.

Ver todos os benefícios

Obcecado pelo som

Dê potência às suas músicas

  • CD, CD de MP3, USB, FM

  • 30 W

Carregador de CDs motorizado para um acesso cómodo

A porta dianteira deslizante motorizada dá ainda mais classe ao já elegante design deste sistema. A porta, moderna mas funcional, de carregamento dos CD desliza verticalmente num movimento suave com um simples toque num botão sempre que desejar alterar a sua selecção musical. Descontraia e desfrute do desempenho de som dinâmico enquanto vê o disco girar através da janela transparente.

USB Directo para reprodução fácil de música em MP3

USB Directo para reprodução fácil de música em MP3

Graças à total compatibilidade para transferência de ficheiros, pode facilmente desfrutar da comodidade e diversão de aceder a mais música digital através da ranhuras USB Direct.

Entrada de áudio para reprodução de música portátil

Entrada de áudio para reprodução de música portátil

A conectividade da entrada de áudio permite a reprodução directa do conteúdo da entrada de áudio dos seus leitores multimédia portáteis. Além da vantagem de desfrutar da sua música favorita na qualidade de som superior proporcionada pelo sistema de áudio, a entrada de áudio é também bastante prática, já que apenas necessita de ligar o seu leitor de MP3 portátil ao sistema de áudio.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

2.6

de 5

11

Críticas

11/08/2018

United Kingdom

United Kingdom

HELP

[Employee of philipsglobal] I love love love my DCB2272 but unfortunately it’s no longer working.... I turn it on it plays the DAB for less than a minute then get the message bye bye a cd will not even load before it goes off. Please help

Esta avaliação foi feita para MCM1350 Micro music system

Esta avaliação foi feita para MCM1350 Micro music system

28/08/2023

France

France

Une expérience immersive

Celà fait maintenant plusieurs années que cette chaîne hi-fi est au centre de ma chambre, petite et sobre elle s'incruste parfaitement. Pour écouter ma musique je met mes albums sur une clé USB et la chaîne Hi-Fi reproduit un son parfait. Le son qu'elle donne respecte parfaitement les basses et donne une impression immersive dans la pièce ou la chaîne est utilisée. Je recommande fortement !

Pontos positivos

Petit et sobre

Pontos negativos

Pas compatible avec le bluetooth

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para MCM1350 Microchaîne

Data de utilização 2021-08-28

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para MCM1350 Microchaîne

Data de utilização 2021-08-28

12/11/2016

United Kingdom

United Kingdom

Good sound and everything easy to use

I didn't check whether headphones can be used with this product and only realised after purchase that they can't. Although it's a really nice system I like to listen to music whilst my wife is watching tv therefore I rarely use it.

Esta avaliação foi feita para MCM1350 Micro music system

Esta avaliação foi feita para MCM1350 Micro music system

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