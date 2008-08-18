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Descontinuado

Sistema Micro Hi-Fi

MCM177/12

Som soberbo num design elegante

Especialmente concebido para quem aprecia a tecnologia e o estilo mais recentes, o sistema exala elegância e qualidade. Com USB directo, pode reproduzir e controlar remotamente os seus ficheiros MP3/WMA a partir do seu leitor portátil e dispositivos de armazenamento USB.

Ver todos os benefícios

com reprodução por USB Directo

Som soberbo num design elegante

  • Reprodução de CD MP3/WMA

  • USB Directo

Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos

Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos

Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de definições de volume - de baixo para alto – através de um só toque num botão! Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado para intensificar os níveis de graves, para que possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.

Funções de despertar e temporizador

Funções de despertar e temporizador

Muitos despertadores incluem várias opções de alarme. Este rádio relógio Philips desperta-o ao som da rádio ou do tradicional sinal sonoro do alarme. O temporizador permite-lhe programar a duração necessária para a música coincidir com o tempo que, normalmente, demora a adormecer. Independentemente do que procurar num despertador, seja um sinal sonoro matinal que emite um tom constante ou a possibilidade de ouvir a sua música favorita enquanto adormece, este rádio relógio satisfaz todas as suas necessidades.

Sintonização digital FM com estações programadas

Sintonização digital FM com estações programadas

Rádio FM digital oferece-lhe opções de música adicionais para a sua colecção musical no sistema de áudio Philips. Basta sintonizar a estação que deseja programar e premir e manter premido o botão de programação para memorizar a frequência. Com estações de rádio predefinidas que podem ser gravadas, pode aceder rapidamente à sua estação de rádio favorita, sem necessitar de sintonizar manualmente a frequência.

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