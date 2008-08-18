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Descontinuado
MCM177/12
Som soberbo num design elegante
Especialmente concebido para quem aprecia a tecnologia e o estilo mais recentes, o sistema exala elegância e qualidade. Com USB directo, pode reproduzir e controlar remotamente os seus ficheiros MP3/WMA a partir do seu leitor portátil e dispositivos de armazenamento USB.
Reprodução de CD MP3/WMA
USB Directo
Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de definições de volume - de baixo para alto – através de um só toque num botão! Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado para intensificar os níveis de graves, para que possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.
Muitos despertadores incluem várias opções de alarme. Este rádio relógio Philips desperta-o ao som da rádio ou do tradicional sinal sonoro do alarme. O temporizador permite-lhe programar a duração necessária para a música coincidir com o tempo que, normalmente, demora a adormecer. Independentemente do que procurar num despertador, seja um sinal sonoro matinal que emite um tom constante ou a possibilidade de ouvir a sua música favorita enquanto adormece, este rádio relógio satisfaz todas as suas necessidades.
Rádio FM digital oferece-lhe opções de música adicionais para a sua colecção musical no sistema de áudio Philips. Basta sintonizar a estação que deseja programar e premir e manter premido o botão de programação para memorizar a frequência. Com estações de rádio predefinidas que podem ser gravadas, pode aceder rapidamente à sua estação de rádio favorita, sem necessitar de sintonizar manualmente a frequência.
Críticas