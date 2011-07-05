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Descontinuado

Sistema micro de som clássico

MCM205/12

3.8

| (10) Críticas | 80% recomendam este produto

Obcecado pelo som

A boa qualidade de som está nas suas mãos com o sistema de música micro clássico da Philips. Reproduza a sua música favorita em MP3/WMA utilizando o USB Directo ou MP3 Link. Altifalantes elegantes para um visual clássico que nunca passa de moda.

Ver todos os benefícios

Descontraia com música fantástica

Obcecado pelo som

  • Porta de CD motorizada

Controlo de Som Digital para definições optimizadas de estilos musicais

Controlo de Som Digital para definições optimizadas de estilos musicais

O Controlo de Som Digital dá-lhe a hipótese de utilizar os controlos predefinidos Jazz, Rock, Pop e Classic para optimizar as gamas de frequência para os diferentes estilos musicais. Cada modo utiliza tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o equilíbrio do som e melhorar as frequências de som mais importantes no estilo musical escolhido. Assim, com o Controlo de Som Digital é mais fácil aproveitar ao máximo a sua música, ajustando com precisão o equilíbrio de som de acordo com o tipo de música que está a reproduzir.

Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos

Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos

Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de definições de volume - de baixo para alto – através de um só toque num botão! Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado para intensificar os níveis de graves, para que possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.

Ligação MP3 para a reprodução de música portátil

Ligação MP3 para a reprodução de música portátil

A ligação MP3 permite a reprodução directa de conteúdo MP3 dos seus leitores multimédia portáteis. Além da vantagem de desfrutar da sua música favorita na qualidade de som superior proporcionada pelo sistema de áudio, a ligação MP3 é também bastante prática, já que apenas necessita de ligar o seu leitor de MP3 portátil ao sistema de áudio.

Especificações técnicas

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Críticas

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3.8

de 5

10

Críticas

80%

recomendam este produto

5
3
1

05/07/2011

France

France

Facilité d'installation. Simplicité d'utilisation. Son moyen mais suffisant en terme de qualité pour un enfant.

Esta avaliação foi feita para MCM205 Microchaîne classique

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25/01/2012

Nederland

Nederland

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para MCM205 Classic-microgeluidssysteem

Sim, recomendo este produto

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06/01/2012

Nederland

Nederland

Mooi ding jammer van 5w rms

Ik heb de mcm205/12 nu een week. Het is een mooi ding en geen sta in de weg. De bass vind ik wat minder. Er is een aparte knop voor dynamic bass boost maar met de boxen die philips meegeleverd heeft hoor je niet heel veel bass. Ik heb plantjes op de boxen staan en die trillen niet eens bij harde bass. Verder had ik het plan om er meer boxen op aan te sluiten maar er zijn bijna geen boxen te vinden van 5w. Het is een perfect apparaat voor gebruik zoals die is en als je niet zo veel bass wilt. Voor uitbreidingen is die niet geschikt.

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