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Descontinuado
MCM233/12
Obcecado pelo som
Plano e montável na parede, este elegante sistema micro de música Philips MCM233/12 enquadrar-se-á em qualquer decoração. Desfrute de música dos seus CD ou ligue o leitor portátil via USB Directo ou MP3 Link para desfrutar de música sem limites.
20 W
O Controlo de Som Digital dá-lhe a hipótese de utilizar os controlos predefinidos Jazz, Rock, Pop e Classic para optimizar as gamas de frequência para os diferentes estilos musicais. Cada modo utiliza tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o equilíbrio do som e melhorar as frequências de som mais importantes no estilo musical escolhido. Assim, com o Controlo de Som Digital é mais fácil aproveitar ao máximo a sua música, ajustando com precisão o equilíbrio de som de acordo com o tipo de música que está a reproduzir.
Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de definições de volume - de baixo para alto – através de um só toque num botão! Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado para intensificar os níveis de graves, para que possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.
Este sistema tem 20 W RMS de potência de saída total. RMS refere-se ao valor quadrático médio, que é uma medida típica para a potência áudio, ou melhor, para a energia eléctrica transferida de um amplificador áudio para um altifalante, que é medida em watts. A quantidade de energia eléctrica fornecida ao altifalante e a sua sensibilidade determinam a potência de som que é gerada. Quanto mais elevada for a voltagem, melhor é a potência sonora emitida pelo altifalante.
3.7
de 5
35
Críticas
CLARABELLE
15/07/2012
France
DESIGN SYMPA ET SON DE BONNE QUALITE
Prduit a la forme moderne et au son de qualite. Facilite d'utilisation
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para MCM233 Élégante microchaîne
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BLD06640
15/07/2012
France
Excellent produit, trés bonne qualité de l'image pour un prix abordable.
Excellent téléviseur, je recommande. Bon rapport qualité prix et design agréable.
Sim, recomendo este produto
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bruno62000
15/07/2012
France
excellent simple a utiliser avec une très bonne qualité de son
une livraison rapide une installation murale simple et facile une prise en main une utilisation très pratique une excellente qualité musicale rien de négatif je recommande ce produit bruno d’Arras 62
Sim, recomendo este produto
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