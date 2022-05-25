ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Fotografia frontal do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Imagem principal
  • Fotografia frontal do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Imagem principal

Descontinuado

Sistema micro de música

MCM3000/12

3.4

| (14) Críticas

Som rico e poderoso

O moderno sistema micro de música Philips MCM3000/12 define um novo padrão com um som detalhado e com graves poderosos - graças à tecnologia wOOx. Utilize a ligação USB Directo ou reproduza CD, CD de MP3 e desfrute do áudio que é fornecido.

Ver todos os benefícios

Obcecado pelo som

Som rico e poderoso

  • 100 W

Funções de despertar e temporizador

Funções de despertar e temporizador

Muitos despertadores incluem várias opções de alarme. Este rádio relógio Philips desperta-o ao som da rádio ou do tradicional sinal sonoro do alarme. O temporizador permite-lhe programar a duração necessária para a música coincidir com o tempo que, normalmente, demora a adormecer. Independentemente do que procurar num despertador, seja um sinal sonoro matinal que emite um tom constante ou a possibilidade de ouvir a sua música favorita enquanto adormece, este rádio relógio satisfaz todas as suas necessidades.

Tweeter de topo para um som detalhado e natural

Os tweeters de topo reproduzem frequências altas e médias claras que melhoram a nitidez geral do som que sai dos altifalantes. Graças à emissão da uma mistura harmoniosa de um som de gama larga sem distorções e artificialidade, eles proporcionam uma nitidez de voz detalhada e uma pureza de som dos instrumentos, compensando o som geral quando acompanhados por uma combinação de woofers.

Tecnologia de altifalantes wOOx™ para graves profundos e potentes

A tecnologia wOOx é um conceito inovador de altifalantes que permite ouvir e sentir graves incrivelmente profundos que soam mais ricos do que qualquer outro sistema de áudio. Os controladores especiais dos altifalantes trabalham juntamente com o distribuidor de graves wOOx e a perfeita sintonia entre o controlador principal e o tweeter garante transições suaves das frequências baixas-médias para as altas. A suspensão dupla e a construção em camadas totalmente simétricas proporcionam graves baixos e precisos sem distorções perceptíveis. A tecnologia wOOx produz graves espantosamente baixos e dinâmicos, tirando partido do volume total da caixa do altifalante para ampliar realmente o impacto da música.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.4

de 5

14

Críticas

2

25/05/2022

France

France

Funcionário da Philips

bonjours jai une Philips MCM3000 100 W

[Employee of philipsglobal] bonjours moi j'ador tout les marques meme ce model au nivaux du son rien a dire j'écout du son classic et du jazz ils ai parfait a mon gout pour ce prix oui le le recommende j'ai au qu'un bug sur le mein ils fau dire ce qui ait disable pas de dire du n'import quoi par fois il y a des gens qui ne son pas ci sognieux bref mon avis perso braos a philips ...

Pontos positivos

rien a dire

Pontos negativos

pas Inconvénients

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para MCM3000 Microchaîne

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para MCM3000 Microchaîne

15/05/2013

Deutschland

Deutschland

Diese Anlage ist Sehr gute Tiefe Bässe und klaren Hochton

Diese Anlage hat Sehr gute Bässe und einen Klaren Ton

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para MCM3000 Mini Stereoanlage

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para MCM3000 Mini Stereoanlage

09/04/2013

Deutschland

Deutschland

Sehr zu emfehlen

Im Preis-Leistung Verhältnis ist die Mini Stereoanlage ein sehr gutes Gerät.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para MCM3000 Mini Stereoanlage

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para MCM3000 Mini Stereoanlage

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais, com base nas minhas preferências e nos meus comportamentos, sobre produtos, serviços, eventos e ofertas da Philips. Posso anular facilmente a subscrição a qualquer momento!

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis