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Descontinuado
MCM3000/12
Som rico e poderoso
O moderno sistema micro de música Philips MCM3000/12 define um novo padrão com um som detalhado e com graves poderosos - graças à tecnologia wOOx. Utilize a ligação USB Directo ou reproduza CD, CD de MP3 e desfrute do áudio que é fornecido.
100 W
Muitos despertadores incluem várias opções de alarme. Este rádio relógio Philips desperta-o ao som da rádio ou do tradicional sinal sonoro do alarme. O temporizador permite-lhe programar a duração necessária para a música coincidir com o tempo que, normalmente, demora a adormecer. Independentemente do que procurar num despertador, seja um sinal sonoro matinal que emite um tom constante ou a possibilidade de ouvir a sua música favorita enquanto adormece, este rádio relógio satisfaz todas as suas necessidades.
Os tweeters de topo reproduzem frequências altas e médias claras que melhoram a nitidez geral do som que sai dos altifalantes. Graças à emissão da uma mistura harmoniosa de um som de gama larga sem distorções e artificialidade, eles proporcionam uma nitidez de voz detalhada e uma pureza de som dos instrumentos, compensando o som geral quando acompanhados por uma combinação de woofers.
A tecnologia wOOx é um conceito inovador de altifalantes que permite ouvir e sentir graves incrivelmente profundos que soam mais ricos do que qualquer outro sistema de áudio. Os controladores especiais dos altifalantes trabalham juntamente com o distribuidor de graves wOOx e a perfeita sintonia entre o controlador principal e o tweeter garante transições suaves das frequências baixas-médias para as altas. A suspensão dupla e a construção em camadas totalmente simétricas proporcionam graves baixos e precisos sem distorções perceptíveis. A tecnologia wOOx produz graves espantosamente baixos e dinâmicos, tirando partido do volume total da caixa do altifalante para ampliar realmente o impacto da música.
Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões
3.4
de 5
14
Críticas
dijoux
25/05/2022
France
Funcionário da Philips
bonjours jai une Philips MCM3000 100 W
[Employee of philipsglobal] bonjours moi j'ador tout les marques meme ce model au nivaux du son rien a dire j'écout du son classic et du jazz ils ai parfait a mon gout pour ce prix oui le le recommende j'ai au qu'un bug sur le mein ils fau dire ce qui ait disable pas de dire du n'import quoi par fois il y a des gens qui ne son pas ci sognieux bref mon avis perso braos a philips ...
Pontos positivos
rien a dire
Pontos negativos
pas Inconvénients
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para MCM3000 Microchaîne
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para MCM3000 Microchaîne
Marvin27
15/05/2013
Deutschland
Diese Anlage ist Sehr gute Tiefe Bässe und klaren Hochton
Diese Anlage hat Sehr gute Bässe und einen Klaren Ton
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para MCM3000 Mini Stereoanlage
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para MCM3000 Mini Stereoanlage
josef1955
09/04/2013
Deutschland
Sehr zu emfehlen
Im Preis-Leistung Verhältnis ist die Mini Stereoanlage ein sehr gutes Gerät.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para MCM3000 Mini Stereoanlage
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