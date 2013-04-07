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Descontinuado

Sistema micro de música

MCM3050/12

3.5

| (2) Críticas | 100% recomendam este produto

Som que se adapta a sua casa

Desfrute de música de várias fontes - desde CD de MP3 e rádio a dispositivos portáteis via USB Directo e MP3 Link. Este sistema micro de música Philips também dispõe de tecnologia wOOx para graves mais profundos e inclui opções elegantes para montagem na parede.

Ver todos os benefícios

Obcecado pelo som

Som que se adapta a sua casa

  • 40 W

Sintonização digital com programação de estações para maior comodidade

Sintonização digital com programação de estações para maior comodidade

Basta sintonizar a estação que pretende programar, premir e manter o botão de programação premido para memorizar a frequência. Através das estações de rádio programadas que podem ser guardadas, pode aceder rapidamente à sua estação de rádio preferida sem necessitar de sintonizar manualmente as frequências.

Opção montável na parede para colocação flexível

Opção montável na parede para colocação flexível

Com a combinação perfeita de um design elegante e versátil, o seu sistema de áudio Philips foi inteligentemente desenhado para se integrar com a decoração. A base do sistema de áudio é um suporte, pelo que o sistema pode ser colocado facilmente e com segurança numa prateleira ou armário. Quando montado na parede, tem a mesma flexibilidade do suporte livre.

Porta dianteira deslizante motorizada confere estilo e elegância

Porta dianteira deslizante motorizada confere estilo e elegância

A porta dianteira deslizante motorizada dá ainda mais classe ao já elegante design deste sistema. A porta, moderna mas funcional, de carregamento dos CD desliza verticalmente num movimento suave com um simples toque num botão sempre que desejar alterar a sua selecção musical. Descontraia e desfrute do desempenho de som dinâmico enquanto vê o disco girar através da janela transparente.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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3.5

de 5

2

Críticas

100%

recomendam este produto

5
2
1

07/04/2013

France

France

Très bonne micro chaine au style intemporel

Cette micro chaine est d'une qualité nettement supérieure aux stations d'accueil de la marque que l'on trouve à peu près partout dans le commerce. Le son est net, clair et profond, sans vibration de l'ensemble mais il ne faut pas s'attendre, fort heureusement, à un torrent de basses. Elle dispose de toutes les fonctions utiles que l'on est en droit d'exiger : - Lecteur CD qui lit aussi bien les CDR que les CDRW, qu'ils soient en Wave ou en MP3. - Radio RDS suffisamment sensible pour bien capter même dans les zones de mauvaise réception. - Port USB qui permet de se faire facilement ses playlist sans avoir recours aux appareils onéreux de la marque à la pomme. - Entée auxiliaire qui permet quand même de les connecter mais tout aussi bien son téléphone que son ordinateur. Pleine de qualité, cette micro chaine qui peut s’accrocher facilement au mur, mérite quand même quelques améliorations tant dans la navigation et l’affichage qui aurait mérité d'être plus grand que pour certaines fonctions absentes comme le Bluetooth ou l'USB direct si pratique...

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Esta avaliação foi feita para MCM3050 Microchaîne

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06/03/2013

España

España

Bien, menos antena

La verdad, buen diseño y maginifico sonido, suena alto, fuerte y nitido en reprducciones de cd, usb, mp3, etc. Pero la antena para radio no funciona bien, es tan solo un hilo y va fatal para la mayoria de emisoras.

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