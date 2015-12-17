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Descontinuado

Sistema micro de música

MCM3150/12

5

| (4) Críticas | 100% recomendam este produto

Som rico e poderoso

O sistema micro de som moderno MCM3150 da Philips define um novo padrão com um som detalhado e graves potentes - graças à tecnologia wOOx.

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Obcecado pelo som

Som rico e poderoso

  • CD, CD de MP3, USB, FM

  • Máx. de 120 W, distribuidor de graves

Controlo de Som Digital para definições optimizadas de estilos musicais

Controlo de Som Digital para definições optimizadas de estilos musicais

O Controlo de Som Digital dá-lhe a hipótese de utilizar os controlos predefinidos Jazz, Rock, Pop e Classic para optimizar as gamas de frequência para os diferentes estilos musicais. Cada modo utiliza tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o equilíbrio do som e melhorar as frequências de som mais importantes no estilo musical escolhido. Assim, com o Controlo de Som Digital é mais fácil aproveitar ao máximo a sua música, ajustando com precisão o equilíbrio de som de acordo com o tipo de música que está a reproduzir.

Reproduz MP3-CD, CD e CD-R/RW

Reproduz MP3-CD, CD e CD-R/RW

MP3 significa "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3")". MP3 é uma tecnologia de compressão revolucionária em que os ficheiros de música digital de grande dimensão podem tornar-se 10 vezes mais pequenos, sem perdas significativas da qualidade do som. O MP3 tornou-se no formato de compressão áudio convencional utilizado na World Wide Web, permitindo uma transferência fácil e rápida de ficheiros áudio.

Sistema RDS para informações sobre a estação e serviço de dados

O sistema de dados de rádio (RDS, Radio Data System) permite-lhe sintonizar estações de rádio sem ter de se lembrar das frequências. No modo standard, o RDS apresenta o nome da estação em vez da frequência de transmissão, facilitando e acelerando a sintonização. O RDS também permite que as estações enviem mensagens de texto, tais como notícias e informações da estação directamente para o visor do rádio. Muito utilizado na Europa, o texto RDS é enviado na mesma frequência da estação de rádio. Pode optar pelo visor RDS básico (nome da estação) ou subscrever serviços adicionais baseados em texto.

Especificações técnicas

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Críticas

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5.0

de 5

4

Críticas

100%

recomendam este produto

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3
2
1

17/12/2015

France

France

Comprador verificado

Excellent

Je rechercher une micro chaine, celle-ci est excellente de par sa qualité sonore, son utilisation hyper simple, bref que tu bonheur.

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Esta avaliação foi feita para MCM3150 Microchaîne

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12/04/2015

France

France

Très bien

Super basses, très bon son, dommage qu'il n'y ait pas le bluetooth, c'est la seule chose qu'il manque à cette chaine

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18/11/2014

Deutschland

Deutschland

Satte Bässe

Wir nutzen dieses Gerät seit 4 Monaten und sind rundum zufrieden. Die Bässe kommen für so kleine Boxen wirklich gut, sodass sich die Küche, (dort ist die Anlage aufgebaut) bereits als "Partyzone" entwickelt hat. Die Anschlussmöglichkeit von Handy oder Tablet ist natürlich top!

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Esta avaliação foi feita para MCM3150 Mini Stereoanlage

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