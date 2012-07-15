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Descontinuado
Obcecado pelo som
Satisfaça todas as suas necessidades de áudio com o elegante e compacto sistema micro Hi-fi MCM700 com reprodução por USB Directo. Admire a unidade central com acabamento espelhado enquanto desfruta do som de alta qualidade proporcionado pelos elegantes altifalantes com acabamento em madeira.
CD de MP3/WMA
USB
A tecnologia de compressão de áudio permite reduzir o tamanho dos ficheiros de música digital grandes até 10 vezes, sem degradar radicalmente a sua qualidade de som. MP3 ou WMA são dois dos formatos de compressão que lhe permitem desfrutar de um mundo de música digital no seu leitor Philips. Transfira canções MP3 ou WMA de sites de música autorizados através da Internet ou crie a sua música, extraindo os seus CDs de áudio para ficheiros MP3 ou WMA e transferindo-os para o seu leitor.
O Controlo de Som Digital dá-lhe a hipótese de utilizar os controlos predefinidos Jazz, Rock, Pop e Classic para optimizar as gamas de frequência para os diferentes estilos musicais. Cada modo utiliza tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o equilíbrio do som e melhorar as frequências de som mais importantes no estilo musical escolhido. Assim, com o Controlo de Som Digital é mais fácil aproveitar ao máximo a sua música, ajustando com precisão o equilíbrio de som de acordo com o tipo de música que está a reproduzir.
4.0
de 5
3
Críticas
100%
recomendam este produto
eriamc
15/07/2012
Suisse
excellent
Excellent son. Puissant Design moderne. Très petit
Esta avaliação foi feita para MCM700 Microchaîne hi-fi
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Tomtomtom
08/04/2014
France
Bon achat, joli design.
Bon son et bel objet. Le lecteur CD est un peu bruyant mais ça ne dérange pas l'écoute.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para MCM700 Microchaîne hi-fi
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yves59
15/07/2012
France
lecteur cd trop bruyant.
tres bonne chaine hifi,excellent son,mais dommage le lecteur cd est trop bruyant(sifflements) sinon bon achat.
Sim, recomendo este produto
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