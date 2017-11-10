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Descontinuado
Obcecado pelo som
Mergulhe no som com qualidade audiófila com o novo sistema com componente Hi-Fi da Philips que dispõe de um tweeter de topo de seda. Além disso, os altifalantes elegantes em madeira e a caixa de alumínio melhoram a qualidade do som, garantindo em simultâneo precisão e controlo.
Tweeter de topo de seda
100 W
No espectro de som, as frequências altas e baixas são relativamente menos audíveis aos ouvidos humanos - especialmente nos volumes baixos. Ao activar a funcionalidade Intensidade Sonora, os graves e os baixos são amplificados e pode saborear uma percepção sonora mais equilibrada no seu todo.
A natureza fornece-nos o que há de melhor. E a madeira não se fica atrás. A madeira possui características acústicas que a torna perfeita para a utilização em equipamento de som e instrumentos. Instrumentos musicais exclusivos, como pianos e violinos são feitos em madeira por bons motivos - os mesmos pelos quais estes altifalantes também contam com caixas em madeira. Mergulhe numa rica e realista experiência de som com estas colunas em madeira.
O tweeter de topo de seda contém um diafragma fabricado em seda - um material superior ao dos tweeters convencionais. A seda utilizada no diafragma tem características superiores de amortecimento do som e a sua textura macia garante o mínimo de dissolução do som. Deste modo, o som produzido por um tweeter de topo de seda é suave, quente e de gama ampla.
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4.7
de 5
11
Críticas
100%
recomendam este produto
Geoclever
10/11/2017
España
Heritage Funcional Compacto y calidez en el sonido
Equipo compacto de aluminio, calidez en el sonido, elegante y cajas de palo de rosa con twitter de ceda sencillamente impecable.
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Esta avaliação foi feita para Heritage Audio MCM772 Component Hi-Fi system
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DAVID79
17/12/2013
España
EXCELENTE
EXCELENTE SONIDO Y FACIL USO, ESPACIO REDUCIDO, SIMPLEMENTE GENIAL.
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krismouse
16/10/2011
France
petit avec superb son
tres bon qualite pour le prix. excellente reproduction de tout genre de musique.
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