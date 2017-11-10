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Descontinuado

Heritage AudioSistema Hi-Fi de componentes

MCM772/12

4.7

| (11) Críticas | 100% recomendam este produto

Obcecado pelo som

Mergulhe no som com qualidade audiófila com o novo sistema com componente Hi-Fi da Philips que dispõe de um tweeter de topo de seda. Além disso, os altifalantes elegantes em madeira e a caixa de alumínio melhoram a qualidade do som, garantindo em simultâneo precisão e controlo.

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Desfrute de música em alta fidelidade

Obcecado pelo som

  • Tweeter de topo de seda

  • 100 W

Intensidade sonora para melhoramento de graves e agudos

No espectro de som, as frequências altas e baixas são relativamente menos audíveis aos ouvidos humanos - especialmente nos volumes baixos. Ao activar a funcionalidade Intensidade Sonora, os graves e os baixos são amplificados e pode saborear uma percepção sonora mais equilibrada no seu todo.

Altifalantes em madeira para um óptimo som natural

Altifalantes em madeira para um óptimo som natural

A natureza fornece-nos o que há de melhor. E a madeira não se fica atrás. A madeira possui características acústicas que a torna perfeita para a utilização em equipamento de som e instrumentos. Instrumentos musicais exclusivos, como pianos e violinos são feitos em madeira por bons motivos - os mesmos pelos quais estes altifalantes também contam com caixas em madeira. Mergulhe numa rica e realista experiência de som com estas colunas em madeira.

Tweeter de topo de seda para um som cristalino

Tweeter de topo de seda para um som cristalino

O tweeter de topo de seda contém um diafragma fabricado em seda - um material superior ao dos tweeters convencionais. A seda utilizada no diafragma tem características superiores de amortecimento do som e a sua textura macia garante o mínimo de dissolução do som. Deste modo, o som produzido por um tweeter de topo de seda é suave, quente e de gama ampla.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.7

de 5

11

Críticas

100%

recomendam este produto

3
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1

10/11/2017

España

España

Heritage Funcional Compacto y calidez en el sonido

Equipo compacto de aluminio, calidez en el sonido, elegante y cajas de palo de rosa con twitter de ceda sencillamente impecable.

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Esta avaliação foi feita para Heritage Audio MCM772 Component Hi-Fi system

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17/12/2013

España

España

EXCELENTE

EXCELENTE SONIDO Y FACIL USO, ESPACIO REDUCIDO, SIMPLEMENTE GENIAL.

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16/10/2011

France

France

petit avec superb son

tres bon qualite pour le prix. excellente reproduction de tout genre de musique.

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