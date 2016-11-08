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Descontinuado

Heritage AudioSistema Hi-Fi de componentes

MCM906/12

3.8

| (15) Críticas

Obcecado pelo som

Mergulhe no som com qualidade audiófila com o novo sistema com componente Hi-Fi da Philips que dispõe de um tweeter de topo de seda. Além disso, os altifalantes elegantes em madeira e a caixa de alumínio melhoram a qualidade do som, garantindo em simultâneo precisão e controlo.

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Desfrute de um som Hi-Fi vivo

Obcecado pelo som

  • Tubo Hi-Fi

  • Tweeter de topo de seda

  • 150 W

Intensidade sonora para melhoramento de graves e agudos

No espectro de som, as frequências altas e baixas são relativamente menos audíveis aos ouvidos humanos - especialmente nos volumes baixos. Ao activar a funcionalidade Intensidade Sonora, os graves e os baixos são amplificados e pode saborear uma percepção sonora mais equilibrada no seu todo.

Controlo de Graves e Agudos para definir os tons altos e baixos

Os agudos e os graves são funcionalidades equalizáveis que controlam os níveis de som das frequências elevadas e baixas. Os agudos regulam a amplificação dos tons elevados, enquanto que os graves controlam a amplificação dos tons baixos. Ao utilizar as teclas de subida e descida, o ouvinte pode colocar mais ênfase nos tons elevados ou baixos, ou deixar a música com as definições originais. O Controlo de Graves e Agudos permite ouvir a música como mais gosta.

Tubos Hi-Fi topo de gama para som perfeitamente puro e natural

Tubos Hi-Fi topo de gama para som perfeitamente puro e natural

Com tubos Hi-Fi incorporados, pode agora desfrutar de um som da mais alta qualidade, normalmente associado a sistemas audiófilos topo de gama. A natureza analógica dos tubos proporciona um som agradável ao nosso sistema de audição não linear. O som de um tubo possui um baixo nível de distorção e é sempre preferido pela sua qualidade de áudio nítida e detalhada, agradável e realista.

Especificações técnicas

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Críticas

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3.8

de 5

15

Críticas

08/11/2016

Sverige

Sverige

Nästan PerfecT // En Fantastic MIX Utan Svagheter Men Då jag Köpte Var testerna FEL Det saknades i HI / MU två viktiga finessl

SE . Ova Meeeee Framför AllT HÖÖÖÖR <3 Jag E PINK FLOYD i 47 År //// Tack För Jobbett /// PhilipS =)

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21/07/2013

Nederland

Nederland

zeer fraaie Hifi set

Een zeer fraaie Hifi set. Geluid (buizenversterker) superieur t.o.v. andere grote merken met systemen in een vergelijkbare prijsklasse. Pop, jazz, klassiek en met name zang (opera) komen buiten verwachting goed tot hun recht voor deze mini set. Geluid is transparant en loopt niet snel "dicht." Bediening is makkelijk. Via AUX aan te sluiten op TV en dus geen extra set voor de TV nodig. Klein nadeel: de buizen moeten opwarmen voor gebruik, maar dat is inherent aan buizensystemen. Duurt even voor er gespeeld kan worden (10 seconden). Al enkele jaren in bezit en nog geen defect. Aanrader.

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Esta avaliação foi feita para Heritage Audio MCM906 Hifisysteem met componentontwerp

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11/02/2012

België

België

eindelijk geen transistorgeluid

Bij mijn kapper staat een oude radio pickupcombinatie. Wel een buizenradio. Het ding geeft een fantastisch geluid. Bij mijn witgoedzaak stond de mcm 906. Hij liet mij het geluid horen en ik was meteen verkocht. Fantastisch wanneer je radio aanzet en je weer langzaam de buizen ziet opgloeien. Dan moet ik elke keer weer terug denken aan die tijd dat in je eigen raqdio een buis de geest gaf. Op naar de winkel opzoek naar de des betreffende buis. Ik heb het vertrouwen erin dat me met dit systeem niet gebeurd.

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