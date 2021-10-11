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Descontinuado
Aparador tudo-em-um
Experimente um novo visual em qualquer dia da semana com este resistente aparador tudo-em-um. 9 acessórios de qualidade que lhe permitem criar facilmente o seu estilo de barba preferido, cortar o cabelo e remover os pelos corporais.
9 acessórios
Lâminas em aço auto-afiáveis
Até 70 min de tempo de funcionamento
Acessórios laváveis
As lâminas em aço de afiação automática deste aparador para rosto e corpo são reforçadas com ferro e temperadas para máxima resistência. Isto resulta em lâminas que permanecem tão afiadas como no dia 1. Sem ferrugem. Não necessita de lubrificação da lâmina.
Este aparador tudo-em-um é prático para aparar e estilizar os pêlos faciais, cortar o cabelo e remover os pêlos corporais.
Utilize o aparador em metal sem pente para obter linhas precisas e bem desenhadas à volta da barba, pescoço e linha do cabelo ou para aparar os pelos corporais a um comprimento mínimo. As lâminas autoafiáveis do aparador permanecem tão afiadas como no 1.º dia, mesmo após 3 anos de utilização.
Prémios
4.2
de 5
714
Críticas
86%
recomendam este produto
Elephas
11/10/2021
Portugal
Comprador verificado
Excelente produto
O produto funciona perfeitamente para aquilo que foi comprado. Excelente produto.
Pontos positivos
O corte é excelente e a bateria dura para sempre!
Pontos negativos
Nenhuma
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Multigroom series 3000 MG3710/15 6-em-1, Rosto
Data de utilização 2021-04-11
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Multigroom series 3000 MG3710/15 6-em-1, Rosto
Data de utilização 2021-04-11
PmOliveira
25/09/2021
Portugal
Comprador verificado
Excelente
Tenho este produto à vários anos e é um Excelente equipamento.
Pontos positivos
Compacta
Pontos negativos
Na
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Multigroom series 3000 MG3710/15 6-em-1, Rosto
Data de utilização 2019-09-25
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Multigroom series 3000 MG3710/15 6-em-1, Rosto
Data de utilização 2019-09-25
vicara
08/03/2021
Portugal
Um produto de excelente qualidade e versátil
muito bom produto e bastante versátil e fácil de usar.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Multigroom series 3000 MG3730/15 8-em-1, rosto e cabelo
Data de utilização 2021-02-08
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Multigroom series 3000 MG3730/15 8-em-1, rosto e cabelo
Data de utilização 2021-02-08