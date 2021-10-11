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Descontinuado

Multigroom series 30009-em-1, rosto, cabelo e corpo

MG3747/15

4.2

| (714) Críticas | 86% recomendam este produto

1 prémio

Aparador tudo-em-um

Experimente um novo visual em qualquer dia da semana com este resistente aparador tudo-em-um. 9 acessórios de qualidade que lhe permitem criar facilmente o seu estilo de barba preferido, cortar o cabelo e remover os pelos corporais.

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Aparador 9-em-1

Aparador tudo-em-um

  • 9 acessórios

  • Lâminas em aço auto-afiáveis

  • Até 70 min de tempo de funcionamento

  • Acessórios laváveis

Lâminas em aço temperado que não se partem, não perdem a afiação e não enferrujam

Lâminas em aço temperado que não se partem, não perdem a afiação e não enferrujam

As lâminas em aço de afiação automática deste aparador para rosto e corpo são reforçadas com ferro e temperadas para máxima resistência. Isto resulta em lâminas que permanecem tão afiadas como no dia 1. Sem ferrugem. Não necessita de lubrificação da lâmina.

Apare e estilize o seu rosto, cabelo e corpo com 9 acessórios

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Este aparador tudo-em-um é prático para aparar e estilizar os pêlos faciais, cortar o cabelo e remover os pêlos corporais.

O aparador em metal apara a barba, o cabelo e os pelos corporais

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Utilize o aparador em metal sem pente para obter linhas precisas e bem desenhadas à volta da barba, pescoço e linha do cabelo ou para aparar os pelos corporais a um comprimento mínimo. As lâminas autoafiáveis do aparador permanecem tão afiadas como no 1.º dia, mesmo após 3 anos de utilização.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Prémios

  • Imagem de AWARD-612372

Críticas

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4.2

de 5

714

Críticas

86%

recomendam este produto

11/10/2021

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Excelente produto

O produto funciona perfeitamente para aquilo que foi comprado. Excelente produto.

Pontos positivos

O corte é excelente e a bateria dura para sempre!

Pontos negativos

Nenhuma

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Multigroom series 3000 MG3710/15 6-em-1, Rosto

Data de utilização 2021-04-11

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Multigroom series 3000 MG3710/15 6-em-1, Rosto

Data de utilização 2021-04-11

25/09/2021

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Excelente

Tenho este produto à vários anos e é um Excelente equipamento.

Pontos positivos

Compacta

Pontos negativos

Na

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Multigroom series 3000 MG3710/15 6-em-1, Rosto

Data de utilização 2019-09-25

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Multigroom series 3000 MG3710/15 6-em-1, Rosto

Data de utilização 2019-09-25

08/03/2021

Portugal

Portugal

Um produto de excelente qualidade e versátil

muito bom produto e bastante versátil e fácil de usar.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Multigroom series 3000 MG3730/15 8-em-1, rosto e cabelo

Data de utilização 2021-02-08

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Multigroom series 3000 MG3730/15 8-em-1, rosto e cabelo

Data de utilização 2021-02-08

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