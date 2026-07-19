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Política de devolução de 30 dias
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Fácil de utilizar
Poupança de tempo e energia
Menos óleo
Janela de observação
Cozinhar com ar quente prepara os seus pratos favoritos com até 90% menos de gordura sem comprometer o sabor.
Fritar a ar quente, cozer, grelhar, assar e muito mais. Defina manualmente o tempo e a temperatura ou utilize as funções predefinidas para desbloquear 13 formas diferentes de cozinhar na ponta dos seus dedos, incluindo reaquecer, descongelar e manter quente.
Já não precisa de adivinhar. Esteja com atenção à comida durante a preparação e veja como esta fica perfeita!
5.0
de 5
4
Críticas
100%
recomendam este produto
LMFP
19/07/2026
Portugal
Comprador verificado
Excelente auxiliar diário
A avaliação corresponde à realidade ou, caso contrário não a teria atribuído.
Pontos positivos
As vantagens constam dos manuais que a Philips produziu sobre este equipamento., Quem compra uma AirFryer, deve saber porque razão quer ter esse auxiliar na cozinha; não compra só para estar o dia inteiro a olhar e não utilizar.
Pontos negativos
Nada a referir
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Série 2000 NA230/00 Airfryer da série 2000 de 6,2 L
Date of Use 2025-08-18
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Série 2000 NA230/00 Airfryer da série 2000 de 6,2 L
Date of Use 2025-08-18
outra98
10/02/2026
Portugal
Comprador verificado
Excelente
Produto de excelente qualidade. Funcionamento muito intuitivo.
Pontos positivos
Muito prático
Pontos negativos
Não encontro
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Série 2000 NA230/00 Airfryer da série 2000 de 6,2 L
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Série 2000 NA230/00 Airfryer da série 2000 de 6,2 L
SComando
02/02/2026
Portugal
Comprador verificado
excelente
E um produto que ultrapassa todas as expectativas do seu funcionamento em geral. Muito eficaz e consumo a andar nos mínimos aceitáveis
Esta avaliação foi feita para Série 2000 NA230/00 Airfryer da série 2000 de 6,2 L
Esta avaliação foi feita para Série 2000 NA230/00 Airfryer da série 2000 de 6,2 L
Em comparação com batatas fritas caseiras preparadas numa fritadeira convencional.
Inquérito a utilizadores da aplicação HomeID, 6000 inquiridos, 2021.
Percentagens médias baseadas na medição interna do laboratório com as Philips Airfryers; cozinhar um peito de frango (definição AF, 160 °C sem pré-aquecimento) ou um filete de salmão (definição AF, 200 °C, sem pré-aquecimento) em comparação com a utilização de um forno de classe A.