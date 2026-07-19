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Série 2000Airfryer da série 2000 de 6,2 L (prateado)

NA231/00

5
| (4) Críticas | 100% recomendam este produto
Veja enquanto cozinha facilmente pratos saborosos
Estaladiço no exterior e tenro no interior. A tecnologia única RapidAir poupa tempo e energia, sem comprometer o sabor. Veja a janela de observação à medida que os seus ingredientes favoritos se transformam em comida deliciosa em menos de 15 minutos.
Ver todos os benefícios

Sem complicações para fritar com ar, assar, grelhar e muito mais

Veja enquanto cozinha facilmente pratos saborosos

  • Fácil de utilizar

  • Poupança de tempo e energia

  • Menos óleo

  • Janela de observação

Desfrute de comida saudável com até 90% menos de gordura*

Desfrute de comida saudável com até 90% menos de gordura*

Cozinhar com ar quente prepara os seus pratos favoritos com até 90% menos de gordura sem comprometer o sabor.

13 métodos de preparação com o toque de um botão

13 métodos de preparação com o toque de um botão

Fritar a ar quente, cozer, grelhar, assar e muito mais. Defina manualmente o tempo e a temperatura ou utilize as funções predefinidas para desbloquear 13 formas diferentes de cozinhar na ponta dos seus dedos, incluindo reaquecer, descongelar e manter quente.

Janela de observação para prestar atenção aos alimentos

Janela de observação para prestar atenção aos alimentos

Já não precisa de adivinhar. Esteja com atenção à comida durante a preparação e veja como esta fica perfeita!

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

5.0

de 5

4

Críticas

100%

recomendam este produto

4
3
2
1

19/07/2026

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Excelente auxiliar diário

A avaliação corresponde à realidade ou, caso contrário não a teria atribuído.

Pontos positivos

As vantagens constam dos manuais que a Philips produziu sobre este equipamento., Quem compra uma AirFryer, deve saber porque razão quer ter esse auxiliar na cozinha; não compra só para estar o dia inteiro a olhar e não utilizar.

Pontos negativos

Nada a referir

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Série 2000 NA230/00 Airfryer da série 2000 de 6,2 L

Date of Use 2025-08-18

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Série 2000 NA230/00 Airfryer da série 2000 de 6,2 L

Date of Use 2025-08-18

10/02/2026

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Excelente

Produto de excelente qualidade. Funcionamento muito intuitivo.

Pontos positivos

Muito prático

Pontos negativos

Não encontro

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Série 2000 NA230/00 Airfryer da série 2000 de 6,2 L

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Série 2000 NA230/00 Airfryer da série 2000 de 6,2 L

02/02/2026

Portugal

Portugal

Comprador verificado

excelente

E um produto que ultrapassa todas as expectativas do seu funcionamento em geral. Muito eficaz e consumo a andar nos mínimos aceitáveis

Esta avaliação foi feita para Série 2000 NA230/00 Airfryer da série 2000 de 6,2 L

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Avisos legais

  1. Em comparação com batatas fritas caseiras preparadas numa fritadeira convencional.

  2. Inquérito a utilizadores da aplicação HomeID, 6000 inquiridos, 2021.

  3. Percentagens médias baseadas na medição interna do laboratório com as Philips Airfryers; cozinhar um peito de frango (definição AF, 160 °C sem pré-aquecimento) ou um filete de salmão (definição AF, 200 °C, sem pré-aquecimento) em comparação com a utilização de um forno de classe A.