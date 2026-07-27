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  • Projetado para uma dieta saudável
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Airfryer Dual Basket Serie 3000Airfryer com cesto duplo

NA352/00

Projetado para uma dieta saudável
A Philips Airfryer Dual Basket Series 3000 permite que tenha os seus pratos prontos ao mesmo tempo. Desfrute de uma cozinha saborosa e saudável com um cesto tamanho XL para os pratos principais e um cesto mais pequeno para acompanhamentos ou pratos para uma pessoa.
Ver todos os benefícios

Crocante, macio e sempre cozido uniformemente

Projetado para uma dieta saudável

  • Projetado para uma dieta saudável

  • Tecnologia exclusiva Rapid Air

  • 8 programas predefinidos

  • 2 cestos de 2 tamanhos (6L e 3L)

  • Peças próprias para máquina de lavar louça

Crocante, macio e cozido uniformemente com a exclusiva tecnologia RapidAir Plus

Crocante, macio e cozido uniformemente com a exclusiva tecnologia RapidAir Plus

Chega de queimaduras e falta de cozimento. O nosso design patenteado otimiza a circulação do ar quente não só à volta dos alimentos, mas também através deles, para obter os melhores resultados: alimentos sempre crocantes, tenros e cozinhados uniformemente.

2 cestos e 2 tamanhos para se adaptarem à sua dieta saudável

2 cestos e 2 tamanhos para se adaptarem à sua dieta saudável

2 cestos, 2 tamanhos. O cesto grande de 6L é ideal para pratos principais, enquanto o cesto mais pequeno de 3L é perfeito para acompanhamentos, legumes e snacks.

Sincronize os tempos para que ambos terminem ao mesmo tempo

Sincronize os tempos para que ambos terminem ao mesmo tempo

Sincronize automaticamente os tempos de cozimento nas 2 cestas, para que os seus pratos sejam servidos ao mesmo tempo.

Especificações técnicas

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Críticas

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Avisos legais

  1. Em comparação com batatas fritas caseiras cozinhadas numa fritadeira convencional.

  2. Teste realizado em salsichas no cesto esquerdo em comparação com fornos de convecção tradicionais.

  3. Teste realizado em salsichas no cesto esquerdo em comparação com fornos de convecção tradicionais.