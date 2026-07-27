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Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
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NA352/00
Projetado para uma dieta saudável
Tecnologia exclusiva Rapid Air
8 programas predefinidos
2 cestos de 2 tamanhos (6L e 3L)
Peças próprias para máquina de lavar louça
Chega de queimaduras e falta de cozimento. O nosso design patenteado otimiza a circulação do ar quente não só à volta dos alimentos, mas também através deles, para obter os melhores resultados: alimentos sempre crocantes, tenros e cozinhados uniformemente.
2 cestos, 2 tamanhos. O cesto grande de 6L é ideal para pratos principais, enquanto o cesto mais pequeno de 3L é perfeito para acompanhamentos, legumes e snacks.
Sincronize automaticamente os tempos de cozimento nas 2 cestas, para que os seus pratos sejam servidos ao mesmo tempo.
Críticas
Em comparação com batatas fritas caseiras cozinhadas numa fritadeira convencional.
Teste realizado em salsichas no cesto esquerdo em comparação com fornos de convecção tradicionais.
Teste realizado em salsichas no cesto esquerdo em comparação com fornos de convecção tradicionais.