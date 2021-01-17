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Nose trimmer series 1000Aparador para o nariz e orelhas

NT1650/16

4.1
| (67) Críticas | 86% recomendam este produto
Máximo conforto sem puxar
O aparador de pelos do nariz da série 1000 da Philips remove suavemente os pelos indesejados do nariz e orelhas. A nova tecnologia PrecisionTrim e o sistema Protective Guard garantem um aparar confortável e eficiente sem puxões nem arrastões.
Ver todos os benefícios

Apare os pelos do nariz e orelhas com o máximo conforto

Máximo conforto sem puxar

  • 100% de conforto sem puxar

  • Sistema de proteção

  • Totalmente lavável, pilha AA

Apare pelos do nariz e das orelhas

Apare pelos do nariz e das orelhas

Alcance e remova facilmente pelos indesejados do nariz e das orelhas de forma confortável. Certifique-se de que as narinas estão limpas antes de utilizar e introduza cuidadosamente o aparador no interior do nariz, não mais do que 0,5 cm, fazendo-o circular lentamente. Ao aparar pelos das orelhas, certifique-se de que as orelhas não têm cera.

Aparar fácil e eficiente sem golpes e cortes

Aparar fácil e eficiente sem golpes e cortes

Um aparador para nariz, orelhas e sobrancelhas desenvolvido para segurança e conforto, o sistema de proteção protege as lâminas para garantir que não entram em contacto direto com a pele. Foi também concebido para minimizar os pelos por remover, tudo sem arrancar e puxar.

Aparar sem esforço a partir de qualquer ângulo

Aparar sem esforço a partir de qualquer ângulo

O nosso inovador aparador de precisão de dupla face corta de forma rápida e sem esforço a partir de qualquer ângulo e em qualquer direção.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

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As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.1

de 5

67

Críticas

86%

recomendam este produto

17/01/2021

France

France

Très bien pour le nez et les oreilles !

Permet de couper les poils du nez et des oreilles sans irritations ou blessures.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Tondeuse nez-oreilles

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Tondeuse nez-oreilles

09/05/2023

Nederland

Nederland

Comprador verificado

Aanrader

Fijne neustrimmer. Ligt goed in de hand en doet wat hij moet doen!

Pontos positivos

Ligt goed in de hand

Pontos negativos

Nvt

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Trimmer voor neus en oren

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Esta avaliação foi feita para Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Trimmer voor neus en oren

09/01/2023

Deutschland

Deutschland

Der Trimmer hat großartige Funktionen!

Der Philips Nasen- und Ohrenhaartrimmer (NT1650/16) hat mir sehr gut gefallen. Der Trimmer ist kompakt und liegt gut in der Hand. Entfernt Haare gut und schmerzlos. Verletzt die Haut nicht, macht ein Minimum an Lärm. Ich kann diesen Trimmer jedem empfehlen.

Pontos positivos

Kompakt, liegt gut in der Hand, nicht laut, verletzt die Haut nicht, schönes Design.

Pontos negativos

Keine Nachteile

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Nasen- und Ohrenhaartrimmer

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Nasen- und Ohrenhaartrimmer

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