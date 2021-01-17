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Política de devolução de 30 dias
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100% de conforto sem puxar
Sistema de proteção
Totalmente lavável, pilha AA
Alcance e remova facilmente pelos indesejados do nariz e das orelhas de forma confortável. Certifique-se de que as narinas estão limpas antes de utilizar e introduza cuidadosamente o aparador no interior do nariz, não mais do que 0,5 cm, fazendo-o circular lentamente. Ao aparar pelos das orelhas, certifique-se de que as orelhas não têm cera.
Um aparador para nariz, orelhas e sobrancelhas desenvolvido para segurança e conforto, o sistema de proteção protege as lâminas para garantir que não entram em contacto direto com a pele. Foi também concebido para minimizar os pelos por remover, tudo sem arrancar e puxar.
O nosso inovador aparador de precisão de dupla face corta de forma rápida e sem esforço a partir de qualquer ângulo e em qualquer direção.
4.1
de 5
67
Críticas
86%
recomendam este produto
Quartz_96
17/01/2021
France
Très bien pour le nez et les oreilles !
Permet de couper les poils du nez et des oreilles sans irritations ou blessures.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Tondeuse nez-oreilles
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Tondeuse nez-oreilles
Neusje@2023
09/05/2023
Nederland
Comprador verificado
Aanrader
Fijne neustrimmer. Ligt goed in de hand en doet wat hij moet doen!
Pontos positivos
Ligt goed in de hand
Pontos negativos
Nvt
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Trimmer voor neus en oren
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Trimmer voor neus en oren
Marharyta_M
09/01/2023
Deutschland
Parte da promoção
Der Trimmer hat großartige Funktionen!
Der Philips Nasen- und Ohrenhaartrimmer (NT1650/16) hat mir sehr gut gefallen. Der Trimmer ist kompakt und liegt gut in der Hand. Entfernt Haare gut und schmerzlos. Verletzt die Haut nicht, macht ein Minimum an Lärm. Ich kann diesen Trimmer jedem empfehlen.
Pontos positivos
Kompakt, liegt gut in der Hand, nicht laut, verletzt die Haut nicht, schönes Design.
Pontos negativos
Keine Nachteile
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Nasen- und Ohrenhaartrimmer
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Nasen- und Ohrenhaartrimmer