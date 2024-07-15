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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
NT3650/16
100% de conforto sem puxar
Sistema de proteção
Totalmente lavável, pilha AA
2 pentes para sobrancelhas, bolsa
Alcance e remova facilmente pelos indesejados do nariz e das orelhas de forma eficiente. Certifique-se de que as narinas estão limpas antes de utilizar e introduza cuidadosamente o aparador no interior do nariz no máximo 0,5 cm, fazendo-o circular lentamente. Ao aparar pelos das orelhas, certifique-se de que as orelhas não têm cera. Para os pelos das sobrancelhas, deslize um dos dois pentes (3 e 5 mm) para os sulcos e apare com uma ligeira pressão, movimentando no sentido oposto ao do crescimento dos pelos para aparar a sobrancelha de forma uniforme até ao comprimento pretendido.
Um aparador para nariz, orelhas e sobrancelhas desenvolvido para segurança e conforto, o sistema de proteção protege as lâminas para garantir que não entram em contacto direto com a pele. Foi também concebido para minimizar os pelos por remover, tudo sem arrancar e puxar.
O nosso inovador aparador de precisão de dupla face corta de forma rápida e sem esforço a partir de qualquer ângulo e em qualquer direção.
3.8
de 5
279
Críticas
Mrl08Pr
15/07/2024
Portugal
Comprador verificado
O produto é muito eficaz
Excelente. O produto superou as minhas expectativas.
Pontos positivos
Funcionalidade. Bom produto.
Pontos negativos
Nenhuma.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Aparador para nariz, orelhas e sobrancelhas
Sim, recomendo este produto
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JCAB
01/07/2023
Portugal
Comprador verificado
Funciona bem, é suave não magoa.
N.A. *******************(******?**(**(*?***?*******???*********??********.
Pontos positivos
Suave e prático
Pontos negativos
Não é desvantagem, mas deveria ser recarregável. Pois tenho de tirar sempre a pilha.
Sim, recomendo este produto
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Rui Filipe
08/05/2023
Portugal
Comprador verificado
Muito bom
Eu já tinha o anterior e como avariou apos muitos anos de uso fui comprar este Corta muito bem os pelos das orelhas e do nariz Só tenho pena é ser a pilhas, já estava no tempo de terem 1 com bateria
Pontos positivos
Excelente qualidade
Sim, recomendo este produto
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