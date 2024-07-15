O produto em termos de design , torna-se algo muito pratico de usar por ser leve e tem boa aderencia à propria mão para tornar a sua utilização segura e precisa. Em termos das suas vertentes , a sua bateria facilmente identificada com uma pilha AA que pode comprar caso nao seja recaregavel em qualquer supermercado , a remoção da propria da maquina é muito facil, talvez só altera-se a tampa para uma borda ligeiramente maior para ter uma superficie de contacto para girar maior, mas mesmo assim é facil de rodar. Em termos de utensilios, a remoção de pelos do nariz é muito pratica , a maquina faz um bom corte dos pelos , so terá depois de passar um pouco de agua no nariz para remover os micro pelos para melhor higiene. Em termos de aparador de ouvido, tem-se a noção que nao está a cortar nada ou pouco , mas depois ao toque confirma-mos que os pelos maiores desapareceram. No caso das sobrancelhas , ajudaria se juntassem a maquina um micro pente para ajeitar as sobrancelhas como nos indica o manual para depois passar a maquina, pois não é facil arranjar um pente pequeno para as sobrancelhas. Boa ideia a de fornecer dois " pentes medidores " para as sobrancelhas pois caso a perca de um deles, ter um de subsituição. Pratico tambem a oferta de uma bolsa para guardar a maquina numa gaveta ou noutro , evitando tanto o contato com outros produtos. Em termos de lavagem é pratico por ter um boa resistência na agua, talvez uma mini escova para limpeza para as entre laminas ajudaria em mais higiene. No conto geral um produto eficaz para o que se pede sem defeitos maiores, talvez uma bateria incorporada recarregável seria também muito pratico nos dias de hoje , no qual talvez conseguissem com baterias de 3,6 V uma maior força de corte e mais leve ainda a maquina, mas isso é só uma sugestão da minha parte.