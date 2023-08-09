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Política de devolução de 30 dias
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NT5650/16
5 pentes de encaixe (2, 3, 5 e 7 mm)
Máquina de barbear com seguimento de contornos 2D
61 min. sem cabo/1 h de carreg.
Acessório para alcançar as costas
Garantia até 5 anos
Remova facilmente pelos indesejados do nariz e das orelhas de forma eficiente. Certifique-se de que as narinas estão limpas antes de utilizar e introduza cuidadosamente o aparador no interior do nariz, no máximo, 0,5 cm, fazendo-o circular lentamente. Ao aparar pelos das orelhas, certifique-se de que as orelhas não têm cera. Para os pelos das sobrancelhas, deslize um dos dois pentes (3 e 5 mm) para os sulcos e apare com uma ligeira pressão, movimentando no sentido oposto ao do crescimento dos pelos para aparar de forma uniforme até ao comprimento pretendido. Ajuste o ângulo para aparar, dar forma e definir os contornos da sua barba ou pera com a cabeça do modelador de precisão.
Um aparador para nariz, orelhas e sobrancelhas desenvolvido para segurança e conforto, o sistema de proteção protege as lâminas para garantir que não entram em contacto direto com a pele. Foi também concebido para minimizar os pelos por remover, tudo sem arrancar e puxar.
O nosso inovador aparador de precisão de dupla face corta de forma rápida e sem esforço a partir de qualquer ângulo e em qualquer direção.
3.8
de 5
164
Críticas
Antifacho
09/08/2023
Portugal
Comprador verificado
Boa construção, leve e prático
Boa construção e muito leve. Prático de utilizar e não magoa. O acessório de corte fornecido é extremamente util para detalhes de barba.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Aparador pelos nariz, orelhas, sobranc. e detalhes
Sim, recomendo este produto
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Delfim
09/02/2023
Portugal
Comprador verificado
Excelente!
Fácil Utilização e bom produto para utilizar no seu dia a dia.
Pontos negativos
Deveria vir num estojo para transporte com todas as peças disponíveis.
Sim, recomendo este produto
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Srcerqueira
01/08/2020
Portugal
Parte da promoção
O aparelho facial mais completo do mercado
Aparelho multifunções, cim o mesmo aparelho é possivel remover os pelos do nariz e orelhas, aparar as sobrancelhas e a barba e fazer contornos de alta precisão na barba. Excelente artigo.
Pontos positivos
Multifunções
Pontos negativos
Não têm desvantagens
Sim, recomendo este produto
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A garantia oferece uma cobertura de até 5 anos, incluindo uma garantia global padrão de 2 anos, com 3 anos adicionais disponíveis ao registar o dispositivo no prazo de 90 dias após a compra.
Aplicável exclusivamente aos modelos das séries 5000, 7000 e 9000. Disponível para o mercado global, excluindo os EUA, Canadá e China.