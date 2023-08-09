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Nose trimmer series 5000Aparador pelos nariz, orelhas, sobranc. e detalhes

NT5650/16

3.8
| (164) Críticas
Máximo conforto sem puxar
O aparador para pelos do nariz da série 5000 da Philips apara pelos do nariz, orelhas, sobrancelhas e detalhes delicadamente. A nova tecnologia PrecisionTrim e o sistema de proteção foram concebidos para garantir um aparar fácil e eficiente sem arrancar e puxar.
Ver todos os benefícios

Apare pelos do nariz, orelhas, sobrancelhas e detalhes com conforto total

Máximo conforto sem puxar

  • 5 pentes de encaixe (2, 3, 5 e 7 mm)

  • Máquina de barbear com seguimento de contornos 2D

  • 61 min. sem cabo/1 h de carreg.

  • Acessório para alcançar as costas

  • Garantia até 5 anos

Apare pelos do nariz, orelhas, sobrancelhas e detalhes com conforto total

Apare pelos do nariz, orelhas, sobrancelhas e detalhes com conforto total

Remova facilmente pelos indesejados do nariz e das orelhas de forma eficiente. Certifique-se de que as narinas estão limpas antes de utilizar e introduza cuidadosamente o aparador no interior do nariz, no máximo, 0,5 cm, fazendo-o circular lentamente. Ao aparar pelos das orelhas, certifique-se de que as orelhas não têm cera. Para os pelos das sobrancelhas, deslize um dos dois pentes (3 e 5 mm) para os sulcos e apare com uma ligeira pressão, movimentando no sentido oposto ao do crescimento dos pelos para aparar de forma uniforme até ao comprimento pretendido. Ajuste o ângulo para aparar, dar forma e definir os contornos da sua barba ou pera com a cabeça do modelador de precisão.

Aparar fácil e eficiente sem golpes e cortes

Aparar fácil e eficiente sem golpes e cortes

Um aparador para nariz, orelhas e sobrancelhas desenvolvido para segurança e conforto, o sistema de proteção protege as lâminas para garantir que não entram em contacto direto com a pele. Foi também concebido para minimizar os pelos por remover, tudo sem arrancar e puxar.

Aparar sem esforço a partir de qualquer ângulo

Aparar sem esforço a partir de qualquer ângulo

O nosso inovador aparador de precisão de dupla face corta de forma rápida e sem esforço a partir de qualquer ângulo e em qualquer direção.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.8

de 5

164

Críticas

09/08/2023

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Boa construção, leve e prático

Boa construção e muito leve. Prático de utilizar e não magoa. O acessório de corte fornecido é extremamente util para detalhes de barba.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Aparador pelos nariz, orelhas, sobranc. e detalhes

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09/02/2023

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Excelente!

Fácil Utilização e bom produto para utilizar no seu dia a dia.

Pontos negativos

Deveria vir num estojo para transporte com todas as peças disponíveis.

Sim, recomendo este produto

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01/08/2020

Portugal

Portugal

O aparelho facial mais completo do mercado

Aparelho multifunções, cim o mesmo aparelho é possivel remover os pelos do nariz e orelhas, aparar as sobrancelhas e a barba e fazer contornos de alta precisão na barba. Excelente artigo.

Pontos positivos

Multifunções

Pontos negativos

Não têm desvantagens

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Sim, recomendo este produto

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Avisos legais

  1. A garantia oferece uma cobertura de até 5 anos, incluindo uma garantia global padrão de 2 anos, com 3 anos adicionais disponíveis ao registar o dispositivo no prazo de 90 dias após a compra.

  2. Aplicável exclusivamente aos modelos das séries 5000, 7000 e 9000. Disponível para o mercado global, excluindo os EUA, Canadá e China.