Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
A companhia perfeita para festas
Organize as melhores festas. Com os discos rotativos duplos do Philips NTRX100, pode reproduzir e carregar dois smartphones, misturar e combinar música das bibliotecas dos dispositivos. Transmissão de música sem fios via Bluetooth, graças ao emparelhamento de um só toque por NFC.
380 W
Disponível em toda a gama, o NX Bass aumenta temporariamente os graves e a intensidade sonora até ao limite. Active o botão NX Bass para aumentar instantaneamente o som, tornar os efeitos de luz frenéticos e sentir os graves potentes dos subwoofers a estremecer o seu corpo.
O Controlo de Som Digital dá-lhe a hipótese de utilizar os controlos predefinidos Jazz, Rock, Pop e Classic para optimizar as gamas de frequência para os diferentes estilos musicais. Cada modo utiliza tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o equilíbrio do som e melhorar as frequências de som mais importantes no estilo musical escolhido. Assim, com o Controlo de Som Digital é mais fácil aproveitar ao máximo a sua música, ajustando com precisão o equilíbrio de som de acordo com o tipo de música que está a reproduzir.
4.5
de 5
2
Críticas
100%
recomendam este produto
Devin78
23/01/2015
Deutschland
Großartiger Sound. Party mit diesem "Monster" macht mächtig Spaß!
Erstklassige Verarbeitungsqualität, super Sound ... der Bass macht alles und jeden platt, schickes Design und innovative Technologien wie Near Field Communication und Bluetooth.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para NTRX100 HiFi-Minisystem
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para NTRX100 HiFi-Minisystem
DomiDoL62
10/08/2017
France
Qualité de son exceptionnelle !!!
Cette mini chaîne a un son d'une très bonne qualité, c'est ce qui m'a fait craquer. Elle a un bel esthétique. Ce double système de branchement d'appareil permet de mixer tout ce que l'on peut connecter. On peut coupler une autre chaîne HI-FI avec une fiche RCA si l'on veut encore plus de puissance et de possibilité de modifier le son. La puissance ne permet pas de remplir une salle de concert mais dans une pièce normal, à une puissance correct la qualité des basses vous transportent. C'est ce qui m'a plu. Le passage des niveaux de basse DBB Off, 1,2,3 occasionne une coupure de son d'une seconde, je ne trouve pas ça agréable. il manque le réglage des graves et des aigues malgré l'équaliseur près programmé. Le NX BASS est complètement absurde. Il faut l'essayer pour comprendre. La FM est obsolète !!! Vu le prix, il fallait installer une Web Radio. Il faut être bien en face pour que la télécommande fonctionne. A l'allumage de la chaîne la puissance se met tout de suite à 17. C'est trop. Il n'y a pas de prise casque pour une écoute normal. La prise casque existante ne s'utilise que pour le mixage. Un peu lourde à transporter malgré les deux grosses poignées. Elle ne garde pas en mémoire la pause que l'on fait sur une clé USB quand on éteint la chaîne. Ca revient toujours au début du morceau car après un certain lapse de temps la chaîne s'éteint toute seule. En résumé : la superbe qualité du son et des basses permet un équilibre avec tous les défauts...
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para NTRX100 Minichaîne hi-fi
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para NTRX100 Minichaîne hi-fi
Evite a utilização prolongada do aparelho a um volume superior a 85 dB, pois pode prejudicar a audição.