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Descontinuado
NTRX500/10
Entre as melhores máquinas de som
Deixe-se impressionar pelos graves neste sistema NX Bass equipado com 650 W ideal para qualquer festa. Permita que o Auto DJ misture faixas no seu dispositivo USB, transmita músicas de qualquer smartphone via Bluetooth® e utilize efeitos de iluminação de 260 K para manter a festa animada.
650 W
Bluetooth
Crie a melhor atmosfera, ambiente e paixão para qualquer festa, com milhares de luzes coloridas que cintilam, piscam e fluem em sincronização com a sua música. Escolha facilmente cores de luz que combinam com o seu tema, ou escolha simplesmente uma das inúmeras predefinições do sistema. Toque no botão NX Bass para um espectáculo de luzes ainda mais intenso.
Domine todas as festas! O DJ Crossfader permite-lhe misturar as suas faixas favoritas entre os canais A e B, para poder mudar suavemente entre músicas. Basta seleccionar a saída do dispositivo para a mesa A (USB, Bluetooth®, CD, entrada de áudio ou sintonizador) para iniciar a música e, em seguida, seleccione o dispositivo de entrada para a mesa B (USB ou entrada de áudio). Para mudar de faixa, passe o fader de um lado para o outro para uma transição suave que mantém a festa animada.
3.3
de 5
8
Críticas
stiftkritzler
29/03/2017
Deutschland
Seit über 2 Jahren schon auf jeder Party dabei
Habe das gute Stück nun schon seit über 2 Jahren und das ding läuft und läuft und läuft. Bin echt zufrieden und Beschalle damit immer unsere Familienfeiern und mache auch damit oft Party. Also von daher bin ich mehr als zufrieden und hoffe das sie noch ewig so weiter spielt.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para NTRX500 HiFi-Minisystem
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Eitzi
01/08/2014
Deutschland
Dieses Gerät macht sehr viel Spass !!!!
Solides Gerät gut zu Bedienen sehr guter Klang und Bässe !!!!! Kurz und Knapp macht einfach Spass !!!!!
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Esta avaliação foi feita para NTRX500 HiFi-Minisystem
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andre25
25/01/2016
España
Problema de funcionamiento
hace 2 meses tengo un problema con el equipo ntrx500, al conectarlo se preden los leds de losparlantes pero al apretar el boton "ON" no enciende y de tener de la suerte de que empiece a funcionar este solo reproduce el sonido durante unos minutos y luego se apaga (reinicio)
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Esta avaliação foi feita para NTRX500 Minicadena Hi-Fi
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Evite a utilização prolongada do aparelho a um volume superior a 85 dB, pois pode prejudicar a audição.