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Descontinuado

Sistema Mini Hi-Fi

NTRX500/10

3.3

| (8) Críticas

Entre as melhores máquinas de som

Deixe-se impressionar pelos graves neste sistema NX Bass equipado com 650 W ideal para qualquer festa. Permita que o Auto DJ misture faixas no seu dispositivo USB, transmita músicas de qualquer smartphone via Bluetooth® e utilize efeitos de iluminação de 260 K para manter a festa animada.

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Obcecado pelo som

Entre as melhores máquinas de som

  • 650 W

  • Bluetooth

Luzes LED de 260 K para um óptimo ambiente de festa

Luzes LED de 260 K para um óptimo ambiente de festa

Crie a melhor atmosfera, ambiente e paixão para qualquer festa, com milhares de luzes coloridas que cintilam, piscam e fluem em sincronização com a sua música. Escolha facilmente cores de luz que combinam com o seu tema, ou escolha simplesmente uma das inúmeras predefinições do sistema. Toque no botão NX Bass para um espectáculo de luzes ainda mais intenso.

Potência de saída total de 650 W RMS / 8800 W PMPO

DJ Crossfader para misturar as suas faixas

DJ Crossfader para misturar as suas faixas

Domine todas as festas! O DJ Crossfader permite-lhe misturar as suas faixas favoritas entre os canais A e B, para poder mudar suavemente entre músicas. Basta seleccionar a saída do dispositivo para a mesa A (USB, Bluetooth®, CD, entrada de áudio ou sintonizador) para iniciar a música e, em seguida, seleccione o dispositivo de entrada para a mesa B (USB ou entrada de áudio). Para mudar de faixa, passe o fader de um lado para o outro para uma transição suave que mantém a festa animada.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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3.3

de 5

8

Críticas

29/03/2017

Deutschland

Deutschland

Seit über 2 Jahren schon auf jeder Party dabei

Habe das gute Stück nun schon seit über 2 Jahren und das ding läuft und läuft und läuft. Bin echt zufrieden und Beschalle damit immer unsere Familienfeiern und mache auch damit oft Party. Also von daher bin ich mehr als zufrieden und hoffe das sie noch ewig so weiter spielt.

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01/08/2014

Deutschland

Deutschland

Dieses Gerät macht sehr viel Spass !!!!

Solides Gerät gut zu Bedienen sehr guter Klang und Bässe !!!!! Kurz und Knapp macht einfach Spass !!!!!

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25/01/2016

España

España

Problema de funcionamiento

hace 2 meses tengo un problema con el equipo ntrx500, al conectarlo se preden los leds de losparlantes pero al apretar el boton "ON" no enciende y de tener de la suerte de que empiece a funcionar este solo reproduce el sonido durante unos minutos y luego se apaga (reinicio)

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Avisos legais

  1. Evite a utilização prolongada do aparelho a um volume superior a 85 dB, pois pode prejudicar a audição.