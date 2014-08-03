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Descontinuado

Rádio Original

ORD7105C/00

3

| (1) Avaliaç.

O rádio Original

Deixe este rádio Original da Philips completar a sua experiência de audição. Concebido com o estilo do emblemático rádio de 1955 da Philips, reproduz e carrega iPods e iPhones e possui um sintonizador estéreo FM.

Ver todos os benefícios

O rádio Original

  • Bege

  • Base para iPod/iPhone

Som de alta fidelidade

Sincronização automática do relógio com o iPod/iPhone, quando colocado na base

Sincronização automática do relógio com o iPod/iPhone, quando colocado na base

Esta estação de base irá sincronizar automaticamente o relógio com o seu iPod/iPhone num espaço de alguns segundos, se este estiver ligado e colocado na base. Com esta funcionalidade cómoda, não necessita de acertar a hora manualmente.

Reinterpretação contemporânea do design emblemático do Philetta

Reinterpretação contemporânea do design emblemático do Philetta

Inspirado no rádio Original de 1955 - Este original rádio transporta para o presente os elementos emblemáticos do rádio lendário da Philips de 1955, também conhecido como Philetta "254". Na altura, este rádio compacto surpreendeu o público pela simplicidade do seu design, pela qualidade do som e pela recepção cristalina. A experiência da Philips na criação de rádios remonta a 1927. Ao longo das décadas, muitos modelos de rádios tornaram-se ícones famosos e itens de coleccionador.

Especificações técnicas

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Críticas

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3.0

de 5

1

Avaliaç.

5
4
2
1

03/08/2014

Nederland

Nederland

Het idee achter het toestel is goed.

Het toestel is een prima audiotoestel, ware daar niet de ingewikkelde instelling van de preset FM - zenders. Het is een crime! Blijkbaar is het toestel ontworpen om als docking-station te dienen. Als docking-station voldoet het toestel prima. Bij de meertalige beschrijving ontbreekt een Nederlandse-beschrijving. Dit is zeer lastig. Door de moeilijke instelling van de FM-zenders gebruikt schrijver dezes het toestel hoofdzakelijk als oplaadtoestel van de iPhone en het luisteren van muziek via de iPhone.

Esta avaliação foi feita para ORD7105C Original-radio

Esta avaliação foi feita para ORD7105C Original-radio

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